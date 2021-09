DEVOJČICA (10) TERA DEČAKE DA LIŽU POD AKO ŽELE DA JE UDARAJU PO ZADNJICI?! Beogradski roditelji šokirani ponašanjem svoje dece, a ovo NIJE SVE!

Šokantno ponašanje tinejdžera!

Nasilje i besramno ponašanje pojedinih učenika u školama je sve evidentnije. Tome umnogome doprinose društvene mreže na kojima se sve češće mogu videti snimci brutalnih tuča tinejdžera, divljanja u učionicama i lomljenja klupa i stolica, ali i eksplicitnih fotografija i video-zapisa devojčica koje svoje seksualne odnose dele pratiocima.

Mnogi roditelji nerado govore o vaspitanju svoje dece, vodeći se politikom "to je moja stvar". S druge strane, mnogo je onih koji odbijaju da govore o svojoj deci uz obrazloženje da im dete nije savršeno. Ima i roditelja koji su rado delili svoja iskustva.

Takvi roditelji su rekli da se nekoliko stvari posebno ističe u vaspitanju. Naime, naveli su da pojedini roditelji na roditeljskim sastancima deluju krajnje nezainteresovano za sve ono što razredni starešina priča, a i da znaju ljude koji zbog obima i težine posla ne mogu da dovoljno pažnje posvete svojoj deci.

Zora Jokić (49) majka je devetogodišnje devojčice. Kaže da je dobro upućena u sve što se dešava u školi njene ćerke, ali da verovatno ima još dosta toga što ne zna.

- Deca su danas prosto nemoguća. Strogo kontrolišem ćerku, što se tiče boravka na internetu. Skoro se desilo da sam pogledala njen telefon i videla da joj drugarica šalje neki snimak s Tiktoka kako devojčica provokativno igra uz neki "hit" i mrda zadnjicom. Sreća pa sam videla na vreme i obrisala. U razredu se formiraju grupe, dečaci se ne druže s povučenim devojčicama, već su u krugu onih, nazovi, atraktivnih koje su sa deset godina već u pubertetu. Izbegavaju i decu koja ne nose original patike - priča ova majka i dodaje:

Ima jedna dominantna devojčica, koja sa deset godina dečake tera da ližu pod ako žele da je udare po zadnjici jer je ona "glavna faca" u školi. Prosto je neverovatno kako se ta deca oblače i koliko nisu prirodna. Deca dolaze iz različitih porodica. Svaki roditelj gradi neki sistem vrednosti koji je potpuno drugačiji od onoga koji gradi drugi roditelj i oni se verovatno u tim grupama poistovećuju. Iako je moje dete povučeno, vidim da je privlače dominantna deca i prija joj da bude s njima, imaju veliki uticaj na nju koji ja nemam.

Dušica Đorđević (45) kaže da ima sina od 15 godina i vidi da ne može da ga kontroliše kao pre. - Dosta je aktivan na društvenim mrežama i stalno ga opominjem zbog toga. Jednom sam slučajno videla da je od druga dobio snimak koji kruži u odeljenju, a na kome se vidi kako neki tinejdžer "pipka" drugaricu, a ona mu to dozvoljava. Jedan od drugova snima i deli svim ekipama u školi. To me je šokiralo i zabrinulo.

Roditelji,drustvo..ja sam nemam adekvatnu reč kojom bi opisala ovo divljaštvo,nasilje nad bilo kim treba jednom za svagda sankcionisati i najostrije kaznjavati.

