Milan Spasić (38) poznat kao Anči udavio je golim rukama svog dugogodišnjeg partnera Danijela Crnjina (43) koji je bio u invalidskim kolicima u njihovom zajedničkom domu u Novom Bečeju u sredu uveče.

Stravičan zločin dogodio se u Ulici Bore Glavaškog gde je nesrećni Crnjin imao kuću u koju je doveo Spasića rodom iz Beograda. Za Spasića komšije i rodbina kažu da je transvestit kojeg je žrtva upoznala u zatvoru. Njihove svađe su dugogodišnje i učestale, pa je kako kaže rođaka ubijenog, Ilona Đ. i ovoj tragediji prethodio konflikt koji se nažalost užasno završio.

- Nakon što je zadavio Danijela došao je kod mene i priznao da ga je ubio. Ja sam odmah pozvala Hitnu pomoć. Anči je doktorima rekao da je ubio Danijela jer više nije mogao da ga trpi i da neće da beži. Bili su u vezi nekih desetak godina - rekla je Ilona.

Dodaje da je Danijel od 2013. godine bio u invalidskim kolicima, jer je pao sa bandere. Bubrezi su mu otkazali, povredio je i kičmu, operisan je i nikada nije prohodao. Od tada je invalid i prima socijalnu pomoć.

- Anči se oblačio kao žensko, a upoznali su se u zatvoru. Danijel je robijao zbog silovanja jedne žene, a transvestita je doveo u Novi Bečej kao devojku kad je izašao iz zatvora. Zvao je i rodbinu da je pokazuje - nastavlja Danijelova rođaka.

Milanova i Ančijeva poznanica kaže da joj je jako čudno to što se desilo jer bi pre tako nešto od Milana očekivala koji je bio plahovit i svadljiv, dok za Anči tvrdi da je veoma dobra i druželjubiva osoba.

- Ne znam zaista šta je moglo toliko da Anči izvede iz takta pa da ubije Milana. Volela ga je bezuslovno, to znam, bez obzira na njegovu prošlost. A i sama je imala burnu prošlost jer se u Beogradu bavila prostitucijom pa je zbog toga bila i u zatvoru gde je upoznala Milana i doselila se kasnije kod njega. I prostituisanje i zatvor su ostavili vidljive posledice na njoj. Izbegavala je o tome da priča. Verovatno se i svađala sa Milanom, ali nije bila nasilna. Ovo je mala sredina i svi se poznaju a možete da zamislite kakva je bila reakcija meštana kada nam se u komšiluk doselio transvestit. Ipak, svi su to otprilike ignorisali i brzo se navikli na Anči jer je bila miroljubiva i uspešno se borila sa svim provokacijama na koje je u početku nailazila, a posle ljudima već nije ni bilo zanimljivo da je zadirkuju, a i malo su se plašili Milana bez obzira na to što je bio u kolicima. Šta se tu zapravo izdešavalo i šta je nagnalo Anči na takav zločin, ako ga je uopšte počinila pošto se još ništa ne zna, videćemo – priča naša sagovornica.

Kaže i da je ne bi čudilo da Anči završi u nekoj psihijatrijskoj ustanovi, a ne u zatvoru nakon ovog zločina zato što je ’’vukla’’ velike psihičke traume i posledice iz prošlog života.

Kako nezvanično saznaje ’’Blic’’ iz izvora bliskog istrazi, zločin se dogodio sinoć oko 21 sat a policija je po pozivu izašla na teren sat vremena kasnije.

- Kraj u kome su živeli žrtva i osumnjičeni nalazi se na obodu Novog Bečeja ka Tisi i pretežno je naseljen stanovnicima slabijeg materijalnog stanja. Ipak, tu nema puno kriminala, a ovakav zločin se tamo ne pamti. Do sada sem iskaza osumnjičenog nemamo materijalnih dokaza za koje možemo da se uhvatimo jer je telo žrtve poslato na obdukciju i čekamo rezultate koji bi trebalo da potvrde priču osumnjičenog ili je opovrgnu. Svakako, oni će pokazati pravu istinu i tačan uzrok smrti – objašnjava naš sagovornik.

Spasiću je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

