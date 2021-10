UVEČE PIO PIĆE, UJUTRU OSVANULO NJEGOVO TELO: Ovo je Miloš (22) koji je pronađen ISKASAPLJEN! Misteriozno ubistvo potresa Vladimirovac

Jedan od poslednjih koji ga je video bio je drug iz osnovne škole.

Telo dvadesetdvogodišnjeg Miloša Avdulaja pronađeno je u četvrtak u jutarnjim časovima u ulici Cara Lazara 128 u Vladimirovcu. Užasnu scenu zatekao je neko od prolaznika na travnjaku ispred kuće Slobodana Miletića!

- Njega je neko video kako leži i pozvao je policiju. Bicikl mu je bio pored - započeo je priču Slobodan Miletić.

Kako kaže, nije čuo ništa, a kada se probudio video je da se ispred njegove kuće nešto užasno dešava.

- Ne znam ko je naišao, ja kad sam ustao, bilo je oko osam sati, pogledao sam kroz prozor, vidim okruženo sve policijskom trakom - priča on i dodaje:

Izašao sam na balkon, vidim policiju, jedan policajac me je pozvao da siđem. Brzo sam se obukao, došao do kapije, nisu mi dali mnogo da prilazim.

Međutim, kako kaže, video je telo mladića.

- Ono što sam video bilo je jezivo, strašno, nisam u životu video tako nešto - kaže on i dodaje da mu nikako nije jasno kako nije čuo da se ispred njegove kuće događa takav užas.

Kaže da je sa suprugom sedeo budan do ponoći. Gledali su televiziju, ali nisu čuli ništa.

- Žao mi je zbog toga, verujte mi, ako je ovde stradao, jer da sam čuo izašao bih, ne bi bilo ovako... - kaže on.

Kada je policija došla na lice mesta, okupili su se i meštani.

- Mnogo se ljudi stvorilo ispred, odmah se pročulo, čini mi se da je celo selo došlo. Do 11 je telo bilo tu. Kad su otišli pitao sam ih da li mogu da operem travnjak, da ne stoji ta krv tu, a mnogo je krvi bilo - priča.

Nesrećnog mladića, kaže, zna iz viđenja.

- Znam ko je, dobar je momak, nikad za njega ništa loše nisam čuo. Ma ko god da je, žalosno je, mlad je, tek je počeo da živi - zaključuje Miletić.

"Kao dete je ostao bez oca, bio je vredan..."

Vest o brutalmoj smrti mladića zatekla je meštane Vladimirovca koji o njenu imaju samo reči hvale.

- Bio je vredan, radan, kao dete je ostao bez oca, radio je molerske poslove. Nilad nisam čuo da je napravio neki problem. Živeo je sa majkom, bratom i sestrom - rekao je jedan od meštana.

Među okupljnim ljudima moglo se čuti da sumnjaju u verziju priče da je Miloš stradao jer je na njega naleteo neki automobil. Kažu da ipak misle da se nešto drugo dogodilo...

- Izašla sam nešto posle osam i videla gužvu, nisi mi dali da priđem, bilo je ograđeno, ali sam videla da je telo bilo skoro kod kapije, kako je s puta mogao toliko da ga baci, a da je bicikl neoštrćen? Jedino ako ga je negde drugo udario pa doneo telo... Mada... Devojka u civilu je tražila tu, gledala cigle, gledali su čime je mogao da bude ubijen - rekla je komšinica Miletića.

"Pio je piće s najboljim drugom, pa krenuo kući..."

Prema onome što se pročulo među meštanima, Miloš je sinoć sedeo u kafiću "Če" u centru sela, oko 22 časa krenuo je kući.

- Bio je sa najboljim drugom, sedeli su u kafiću, pili piće. On je oko 10 rekao da ide kući, drug ga je pozvao da ostane, da popiju još jedno piće, nije hteo, krenuo je - sa suzama u očima priča M. G. i objašnjava da je telo mladića nađeno na suprotnoj strani sela od onog gde se nalazi njegova kuća:

"Da li je krenuo do onog marketa po cigare, on radi 24 časa, šta se desilo ne znam, to niko ne zna ovde da vam kaže. Ko bi njemu naudio i zašto?"

Jedan od poslednjih koji ga je video bio je drug iz osnovne škole.

- Sreo sam ga sinoć kad sam izašao s posla, bio je sa drugarom Dušanom. Pozdravili smo se normalno, našalili se, u prolazu doviknuli jedan drugom da se vidimo ovih dana "Ajde vidimo se sutra, prekosutra da pijemo kafu" i nastavili svako svojim putem - ispričao je mladić i dodao da ništa nije slutilo na tragediju.

"Sve je izgledalo kao i obično kad sam ga sretao, a eto šta se posle desilo..."

U porodici stradalog mladića niko nije mogao da govori za medije.

- U šoku smo, ne znamo ni mi šta se desilo, verujte - rekao je kum porodice Avdulaj.