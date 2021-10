'ANČI SE DROGIRALA I PROSTITUISALA!' Komšinica otkrila jezive detalje zločina iz Novog Bečeja! 'DANIJEL JE PO NASELJU POKAZIVAO KAO MEČKU!'

Milan Spasić (38) poznat kao Anči, koji je, prema nezvaničnim informacijama, udavio golim rukama svog dugogodišnjeg partnera invalida Danijela Crnjina (43), u njihovom zajedničkom domu u Novom Bečeju, često je, kako saznajemo, koristio narkotike i alkohol, a poslednjih nekoliko nedelja pio je hormone za promenu pola.

- Imao je problema sa narkoticima. Lepak je "duvao" još kao klinac. Nije nikada bio zavisnik, mislim, nije se ubadao u venu, ali je uzimao sve što mu je palo pod ruku. Alkohol, tablete, drogu redom. Pričao je da je tako lakše podnosio prostituciju kojom se bavio - kaže naš sagovornica koja je bila bliska ovom paru.

Ističe da je drogu uzimao od mušterija i da se "videlo da su narkotici ostavili jake tragove" na njemu.

- Drogu je uglavnom uzimao od mušterija sa kojima je bio ranije. Želeo je da se izvuče iz svega, nije on to mogao da podnese, svašta su mu radili ljudi... Mislio je da se skrasio sa Danijelom - priča ona i dodaje da su se Danijel i Milan upoznali u zatvoru.

- Danijel je robijao zbog silovanja, za koje tvrdi da nije počinio. Pričao je po komšiluku da je ta za čije je silovanje je robijao "sama zavrtela repom" - prepričava ona Milanove reči.

Kako navodi, Anči je bio u muškom zatvoru. Kaže govorio je da je to za njega bilo strašno, jer nije bio zaveden kao ženska osoba kako se osećao.

- On se i dalje vodi kao muškarac, ne kao žena. I bio je u zatvoru zbog prostitucije, ležao je sa muškarcima. Možete da zamislite šta mu se tamo dešavalo kad se on onakav pojavi među njima - ističe osoba bliska ovom slučaju.

Kaže da je Anči iz Beograda i da sa familijom nema nikakav kontakt.

- Ponekad bi, kada je bio na narkoticima, spominjao roditelje, a braću i sestre nikada. Ne znam da li ih ima... Dok je bio prostitutka išao je po žurkama na kojima su ga iznajmljivali, pa je umeo ponekad i o tome da priča - navodi sagovornica.

Ističe da ne zna da li se Anči i dalje bavio prostitucijom, ali, čitajući komentare na njegovom Fejsbuk profilu, stiče se utisak da je bio u kontaktu sa potencijalnim mušterijama.

Recimo, na poruku "da li sa upoznavanje", Anči je poslao odgovor, "ja sam trans cura, radim to iz koristi". Potom je pisao - "da ga mogu naći u Novom Bečeju ako ga trebaju..."

- Koliko znam, nije se više bavio prostituisanjem, ali ko zna... Ovde po Bečeju nije, možda po Beogradu. Ovo je mala sredina, odmah se sve pročuje. To bi neko odmah došao da kaže Danijelu, da se pohvali. On Anči, kada je doveo ovde, pokazivao ga je narodu kao mečku. To su se svi bili sjatili da ga vide, a onda su se ljudi navikli - kaže ona.

Sagovornica navodi da ne zna da li je Danijel tukao Anči, ali da zna da ju je uvek omalovažavao pred svima.

- Ne znam da li je tukao, nikad nisam mogla da vidim zato što je nosio mnogo jaku šminku. Ako je i imao neke modrice, to je bilo nemoguće za videti. Ali da ju je ponižavao non-stop to su svi znali. Znao je da joj govori, "ćuti tu, šta ti znaš, od mene zavisiš, ti para nemaš... meni duguješ sve". On bi svaki put ustao i otišao unutra kada bi ovaj to počeo da govori... Živeli su straćari, od njegove socijalne pomoći i on je koristio svaku priliku da omalovaži Anči zbog toga - kaže ona.

Milan, odnosno Anči, kako je voleo da ga zovu, nalazi se u pritvoru, jer mu je nakon hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati. Naložena je obdukcija Danijelovog tela koja treba da utvrdi na koji način je ubijen. Prema nezvaničnim informacijama Milan je golim rukama zadavio Danijela, koji je bio u invalidskim kolicima. Nakon zločina otišao je kod Danijelove rodbine i rekao im šta je učinio.

