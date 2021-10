UBIO ZETA, NAKON ŠTO MU JE PRETUKAO SESTRU: Krio se dve decenije, uhapšen u Čitluku!

Zbog ubistva u Nemačkoj 1995. godine, pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) uhapsili su u sredu Dragana B. (59) iz Vareša, koji živi na području Čitluka u Bosni i Hercegovini.

On je zbog ubistva svog zeta Dražena P., sestrinog muža, bio nedostupan nemačkim pravosudnim organima, između ostalog, jer je menjao mesta prebivališta, i to od Kanade do Hrvatske.

Zanimljivo je da se u BiH vratio pre više od deceniju, gde se kao podstanar skrasio u okolini Čitluka, a jedno vreme bavio se i taksiranjem. U Čitluku ga, piše Avaz.ba, poznaju kao korektnu osobu.

Navodno, Draganova sestra je često bila žrtva nasilnog ponašanja svog muža, a Dragan B. je zeta u nekoliko navrata upozoravao da to ne čini.

Nakon što je saznao da zet nije prestao da zlostavlja njegovu sestru i da ju je, zapravo, i pretukao, automobilom se zaputio u Nemačku, gde ga je pronašao i u njega ispalio pet hitaca iz pištolja. Posle toga je pobegao i godinama se skrivao.

Posle saslušanja u Tužilaštvu HNK, pušten je da se brani sa slobode jer ne postoje razlozi za upućivanje predloga za određivanje pritvora. Budući da ga traže i druge zemlje i da, praktično, nema više gde da se sakrije, nema opasnosti od bekstva.

Zbog velikog protoka vremena ne postoji opasnost od uticanja na svedoke, uništenja dokaza, kao ni da bi mogao da ponovi isto krivično delo koje mu se stavlja na teret.