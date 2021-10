UBIJENI ZBOG DUGA? Rodbina, prijatelji i poznanici porodice Đokić idu na POLIGRAF! Traga se za ubicom!

Goran, Gordana i njihova ćerka Lidija Đokić ubijeni su najverovatnije iste noći u kojoj im se izgubio trag, između ponoći i dva sata ujutru, nakon čega je ubica njihova tela zapalio u šipražju u ataru sela Moravac, a onda ih prekrio granjem i lišćem, a njihov automobil, "pasat" odvezao do atara sela Tešice i tu ga zapalio u pokušaju da prikrije sve tragove.

Motiv svirepog ubistva tročlane porodice najverovatnije je novac, tačnije dug koji je neko imao prema Goranu koji je držao menjačnicu u Aleksincu i, prema nezvaničnim informacijama, povremeno je i davao novac na kamatu.

Kako nezvanično Blic saznaje, policija će narednih dana poligrafski ispitati rodbinu, prijatelje i poznanike porodice Đokić kako bi proverili da li su informacije koje su im davali u danima nakon njihovog nestanka bile tačne.

Ono što je u ovom slučaju posebno čudno je to što niko od ispitanih ljudi nije rekao ništa što bi moglo da ukaže zbog čega bi neko mogao da naudi Đokićima. Policija je zapaljeni automobil, a potom i njihova tela, pronašla detaljnim operativnim radom i "češljanjem" ogromnog terena u okolini Aleksinca.

Mapa kretanja

Podsetimo, tročlanoj porodici svaki trag izgubio se u noći između nedelje i ponedeljka kada su iz Moravca, gde su proveli dan s Goranovom majkom, oko ponoći krenuli ka svom stanu u Aleksincu.

Prvobitno se mislilo da su ka svom gradu krenuli uobičajenim putem, kroz selo Žitkovac, a potom u Aleksinac i da im se svaki trag izgubio na ovom potezu. Tu teoriju potvrđivao je snimak sa sigurnosne kamere auto-perionice na izlazu iz sela Žitkovac, koja je snimila njihov automobil "pasat" crne boje u 00.10 časova.

Međutim, istraga je pokazala da kobne noći porodica Đokić nije išla uobičajenim putem i da nisu skrenuli na prvoj raksrsnici, već su se zaputili kontraputem. Kamera ih je poslednji put snimila u selu Tešice, koje je od Moravca udaljeno više od 8 kilometara i to dva sata kasnije!

Upravo u ataru sela Tešice juče je pronađen zapaljen automobil Đokića, dok su tela pronađena u ataru sela Moravac. Sada je misterija da li je ubica, nakon zločina, snimljen kako vozi automobil ka Tešici, gde ga je potom i spalio, ili su Đokići iz nekog razloga išli tim putem.

Motiv

O porodici Đokić, mediji poslednjih dana nisu mogli mnogo da saznaju. O njima su svi imali samo reči hvale, a jedini motiv koji se, prema do sada poznatim informacijama, može pronaći u Goranovim poslovima. Naime, on je držao menjačnicu u Aleksincu i sumnja se da je pozajmljivao novac na kamatu i da je jednoj osobi nedavno pozajmio 15.000 evra. Da li je to razlog zbog kog su Đokići ubijeni, za sada nije poznato.

"Smerna, povučena porodica"

Kako nezvanično saznaje Blic, u ovoj tročlanoj porodici radio je samo otac Goran, dok je majka Gordana bila domaćica, a ćerka Lidija je završila Višu poslovnu školu u Leskovcu i nije nigde radila.

- Lidija je dobro dete, nikada nije pravila probleme. Nema ni dečka. Završila je Višu poslovnu školu u Leskovcu. Mirno je dete i sve ovo nema šanse da ima veze sa njom - kaže sagovornica bliska nestaloj porodici Đokić.

Ona ističe da je majka Gordana ceo život bila domaćica i da je brinula o domu i porodici.

- Gordana nije radila. Živeli su od Goranove menjačnice. Gordana je brinula o kući, ima i ptičice u stanu i znam da ih ne bi tek tako ostavila bez hrane, bez vode - govorila je ona pre nego što su tela Đokića pronađena.

Ona je rekla da je Gorana viđala samo po slavama i da ceo ovaj slučaj, prema njenom mišljenju, može da ima veze samo sa njim.

- Gordana se nikada nije žalila na Gorana. A šta se dešava u nečijoj kući, to se nikad ne zna. Nikad ih niko čuo da se svađaju. Majka i ćerka su bile mirne i dobre, ovo sve jedino može da ima neke veze sa njim, ipak je on taj koji radi sa parama. A šta i kako, zaista ne znam - kaže sagovornica.