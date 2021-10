POČINIOCI NISU PROFESIONALCI! Stručnjaci složni: DO SVIREPIH UBICA ĐOKIĆA DOVEŠĆE SAMO JEDNA STVAR!

Ubistvo tročlane porodice Đokić uzdrmalo je Srbiju. Policija intenzivno traga za počiniocem zločina, a skoro svakodnevno se otkrivaju novi dokazi koji mogu pomoći da se misterija razreši.

Advokat Zora Dobričanin Nikodijević i forenzičar Nenad Šipka istakli su da je ovo monstruozno ubistvo veoma dobro isplanirano, ali da to i dalje ne pokazuje da je da je u pitanju profesionalac.

"To što je automobil zapaljen znači da su mnogi dokazi uništeni, ali određenim fizičko-hemijskim metodama može da se dokaže čime je automobil zapaljen, da se ispitaju benzinske stanice u okolini i eventualno provere kamere. Zatim postoje dokazi koji se tiču mesta zločina, tj oko samog automobila, da se vidi koja je osoba dovezla auto, u vidu određenih tragova. Ne postoji savršen zločin, nego samo nesavršena istraga. Nikada ne mogu da se unište svi dokazi", rekao je forenzičar Nenad Šipka.

Advokat Zora Dobričanin Nikodijević istakla je da je u ovom predmetu najvažnije vreme prošlo, dok još niko nije znao da njih nema, u subotu na nedelju, dok su tek u utorak istražni organi i javnost alarmirani da njih nema.

"Za to vreme su i mnogi materijalni tragovi mogli da nestanu sa lica mesta. Da je samo otac bio otet, članovi porodice bi alarmirali policiju, tako da je ubicama ovako bilo sigurnije. Ovo je Ili bio motiv iz strasti ili je možda Goran pozajmio novac, pa je u pitanju uklanjanje dokaza i potencijalnih svedoka. Mi u stvari ne znamo kada su i gde su konkretno ubijeni. Da li su oni zapaljeni u automobilu, pa izvučeni... mnogo se toga tu dešavalo. Verujem da je taj neko poznavao Gorana. Međutim, sve su to nagađanja, imamo za sada jako malo dokaza. Mislim da ljudi u okruženju mogu da daju neke ključne dokaze, malo je to mesto", istakla je ona.

Kako kaže, sva pažnja se u današnje vreme preusmerava na DNK i presluškivane telefone, ali da smatra da istrazi mora da se priđe sa druge strane.

"Mislim da je ovo upravo predmet koji mora da se osloni na svedoke na 'Čuo sam', 'video sam', 'Rekli su mi...", to će jedino zaključiti ovaj predmet. Ne mora da bude u pitanju profesionalac, samo je sve ovo veoma dobro organizovano. Mislim da čak nisu ni profesionalci jer su mnogo vremena izgubili, mnogo vremena su se zadržali tu", zaključila je Zora Dobričanin Nikodijević.

