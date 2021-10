SASLUŠAN BRAT VELJE NEVOLJE! Zbog jedne njegove izjave nastao je haos u sudnici: Nisam kriv!

Damir Ibrahimović (20), inače blizak rođak Veljka Belivuka, koji se sumnjiči da je posle dočeka Srpske nove godine nasmrt izbo Ivana Trifunovića (22) danas je iznosio odbranu u Višem sudu u Beogradu, gde je negirao krivicu.

Nisam kriv! Bio sam u dobrim odnosom s oštećenim, kao i s njegovim ocem. Bio je dobar dečko, moj drug, ali istovremeno on je imao problema sa alkoholom i kockom - rekao je Ibrahimović.

On je dodao da su se kobnog dana Ivan, dva drugara i on našli u kafiću kod jednog tržnog centra na Novom Beogradu. Takođe, naveo je da tog dana ništa nije ukazivalo na neko zlo.

- Na proslavi se sve potpuno normalno odvijalo. Jeli smo, pili i družili se - kazao je Ibrahimović i nastavio da objašnjava kako se sa žurke uputio s jednom devojkom da se osame, ali su nakon nekog vremena vratili u stan gde je žurka bila.

Nakon toga, prema njegovim rečima, devojku sa kojom se osamio kući je kolima povezao njegov drug, jer je on malo popio. Damir je rekao da se on nakon tog dogovora kolima uputio ka kući.

- Dok sam se kretao prema svojoj zgradi, kad sam prelazio šine, video sam dve osobe, a kako mi je prozor od auta bio spušten prepoznao sam glas oštećenog kako govori "napada me, napada" - naveo je optuženi i dodao:

- Tamo dalje naišao sam na dva automobila, a oštećeni je vikao "ovaj me juri", tada sam mu rekao da stane, a on je počeo da trči prema toj osobi. Nakon toga deset metara oštećeni pada. Prišao sam mu i pokušao da ga odnesem do kola, ali se uskoro pojavio otac oštećenog pa smo ga zajedno odveli do Urgentnog centra.

Tokom iznošenja odbrane Damir Ibrahimović svog najboljeg druga nazivao je sve vreme oštećeni, a ne po imenu ili nadimku. Takođe, prisutnima u sudnici delovalo je kao da je optuženi svoju izjavu naučio napamet.

Ibrahimovićeva majka i Belivukov otac su brat i sestra od ujaka. Velja Nevolja je, podsetimo, u pritvoru zbog sumnje da je organizovao kriminalnu gfrupu koja se sumnjiči za ubistva, otmice i druga krivična dela.

- Ibrahimovićeva majka je tetka Belivuku, a on i velja su braća - rekao je ranije izvor Kurira.