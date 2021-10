SNAJA TVRDI: ZBOG OVIH PARA JE UBIJENA PORODICA ĐOKIĆ! Likvidirala ih BAREM 2 izvršioca, sasuli im metke u glavu pa ih spalili

Izvor: Telegraf, Foto: Kurir.rs/Marko Smiljković, Tanjug/TV ZONA PLUS, Informer.rs/D.K. | |

Ističe da su Gorana svi voleli te da ne može da shvati da mu je neko želeo smrt, a još manje njegovoj supruzi i ćerkici.

Verica Đokić iz Moravca, udovica brata Gorana Đokića koji je ubijen sa svojom suprugom Gordanom i dvadesetpetogodišnjom ćerkom Lidijom, ubeđena je da su likvidirani zbog pljačke.

- Goran je pre dve godine prodao kuću da kupi ćerki stan. Ona nije želela kuću, već stan u Nišu pa je Goran radio od jutra do večeri i to sam u menjačnici, kako bi joj ispunio želju. Verujem da su zbog tog novca ubijeni, nema drugog razloga. Tog novca nema, ne znam koja je suma u pitanju, ali pare nisu nađene – kaže ožalošćena rođaka.

- Pitajte celo selo, niko nema ništa loše da kaže o njemu. Plaču i oni koji su ih znali, i oni koji su samo čuli za njihovo ubistvo – priča Verica.

Kada će Đokići biće ispraćeni na večni počinak i dalje je nepoznanica jer su naložene nove analize njihovih tela u Zavodu za sudsku medicinu.

- Juče su nam javili da su iz Zavoda za sudsku medicinu prebačeni u kapelu, te da možemo da ih preuzmemo radi sahrane. Organizovali smo prevoz posmrtnih ostataka iz Niša, jer ovde nemaju tri auta da ih dovezu. Međutim, jutros su nam kazali da se ništa ne zna do daljnjeg, te da su potrebne dodatne analize. Mogu samo da kažem da onaj ko je to uradio nije zdrav, ne, to nije monstrum, nego više od toga, ne mogu da nađem reči da ga opišem – komentariše tragediju Goranova snaha.

Kako saznajemo, potvrđene su sumnje da su bila bar dva izvršioca, jer je ustanovljeno da su Đokići pogubljeni vatrenim oružjem različitog kalibra.

- Svi su zadobili prostrelne rane, od kojih po jednu u glavu koje su bile smrtonosne. One ukazuju da je na Đokiće pucano iz neposredne blizine, ali s obzirom da su rane različite veličine, postoji sumnja da su korišćena oružja različitog kalibra. S obzirom na to da je i Goran imao pištolj, čija je kutija nađena u stanu, nije isključeno da su mu ga ubice otele, te da im je i on poslužio za egzekuciju – navode sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

Predsednik opštine Aleksinac Dalibor Radičević kaže da je čitav grad užasnut smrću tročlane porodice koju je i lično poznavao.

- Ovo je velika tragedija, ne samo za tu porodicu i njihovu rodbinu, već i za celu opštinu Aleksinac. U kontaktu smo sa porodicom, još se ne zna tačan dan sahrane, planiramo da tog dana na području naše opštine bude proglašen Dan žalosti. Znao sam Gorana, njegovu suprugu i dete samo iz viđenja, a posebno sam blizak sa Gordaninom familijom Aritonovići, pa mi je i kao čoveku, sve ovo teško palo. Ovo je nezapamćen zločin, nadam se da će počinioci biti vrlo brzo privedeni pravdi – zaključio je Radičević.