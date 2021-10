MIslimo da iza paljenja automobila stoji Slobodan Milutinović Snajper i da mu je ovo bio način da nas zaplaši.

Automobili u vlasništvu devojke U. J, koja je Slobodana Milutinovića Snajpera, prijavila za otmicu, i njenog oca S. J., zapaljeni su noćas dvadest minuta nakon ponoći. Policija ispituje da li paljenje ima veze sa time što će sutra majka i sestra oštećene sutra da svedoče protiv Milutinovića. Majka pomenute devojke za "Blic" kaže da se nisu uplašili i da će sve što znaju da kažu.

- Tačno je da su nam zapaljeni automobili. Policiji smo rekli sve što znamo i na koga sumnjamo. Ovo što nam se dogodilo neće nas zaplašiti. Ćerka i ja ćemo sutra u tužilaštvu reći sve što znamo o otmici i nasilju. Nemamo razlog za strah jer verujemo u rad policije u Novom Sadu - kaže za "Blic" J. J majka devojke koja u ovom trenutku ima status posebno osetljivog svedoka.

- MIslimo da iza paljenja automobila stoji Slobodan Milutinović Snajper i da mu je ovo bio način da nas zaplaši. Znao je da je za sutra zakazano saslušanje moje supruge i druge ćerke. Kao porodica staćemo uz U. J. Ništa i niko nas neće uplašiti - kaže za "Blic" S. J, otac devojke iz Novog Sada.

Prema njegovim rečima, paljenje vozila je način zastrašivanja kojim se bavi Milutinović.

Prema informacijama do kojih je "Blic" došao, napad je izveo muškarac koji je u flašama doneo benzin koji je prosuo po automobilima, a potom zapalio vatru. Plamen se raširio brzo, a on je pobegao ka naselju Liman. Na glavi je nosio kačket zbog koga mu se lik ne vidi jasno.

Milutinović, nekadašnje obezbeđenje Bate Kankana, vođa navijača Vojvodine i čelnik Fudbalskog kluba Kabel, do sada ima oko 15 krivičnih prijava i bar dve osuđujuće sudske presude. Poslednja dva puta hapšen je u septembru i to u samo 20 dana. Prvi put 5. septembra je priveden tokom policijske akcije zbog ubistva Uroša Stefanovića (27) i ranjavanja Gorana Kovačevića Goranca (47). Tada mu je prilikom pretresa u stanu pronađeno oružje za koje nema dozvolu.

Dve nedelje kasnije uhapšen je zbog otmice i prebijanja bivše devojke U. J. i još uvek se nalazi u pritvoru. On je želeći da je spreči da ga ostavi, devojku odveo u jedan stan u Novom Sadu, gde se iživljavao nad njom.

U svojoj ispvesti za "Blic" U. J. je objasnila kakav je bio njen i Milutinovićev odnos, a onda je prepričala detalje torture koju je tog dana preživela.

- Slobodan i ja smo bili oko godinu dana u emotivnoj vezi. U jednom trenutku rešila sam da je prekinem i to mu saopštila pre četiri meseca. On ima svoju suprugu i decu, a ja sam jednostavno donela odluku da nastavim svoj život dalje. Međutim, od kada smo raskinula znao je svaki moj korak, gde izlazim, sa kim se viđam i veoma često dolazio na mesta gde sam ja - ispričala je tada i dodala da je jednoga dana pozvao da izađe ispred zgrade porazgovaraju, a onda je odvezao u stan i počeo da se iživljava:

"Šamarao me je, učinilo mi se da gubim dah, da ću se onesvestiti i zato sam mu rekla: “Molim te, nemoj me više šamarati”. On je stisnuo pesnicu i udario me u grudi."

Kada je krenula da izađe iz stana, rekao je "Nećeš ti nigde, kraj je kad ja kažem", a onda je nastavio da je tuče.

- Bila sam uplašena, sve me je bolelo od udaraca... Usta nisam osećala - rekla je.

Uspela je da se spase kada je krišom poslala sestri lokaciju na kojoj se nalazi dok je nasilnik bio u kupatilu. Dvadesetak minuta kasnije stigle su policijske patrole, a ona je istrčala na balkon. Tada je nasilnik izašao za njom, zagrlio je i dok joj je nameštao kosu šaputao je da kaže da su se samo posvađali.

Slobodan Milutinović Snajper u tužilaštvu se branio ćutanje. Njemu se na teret stavlja krivično delo otmice za koje je zaprećena kazna zatvora od 10 godina.

U. J. je dobila status zaštićenog svedoka u postupku protiv Milutinovića.

Autor: