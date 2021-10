Kriminalci u svojim medjusobnim obračunima ne haju za bezbednost nevinih.

Poslednji u nizu takvih dogadjaja je i požar koji je naručio iz zatvora kriminalac Slobodan Milutinović zvani Snajper koji je tako hteo da pošalje poruku onima koji su ga poslali u zatvor.

Pukom srećom nije stradao niko, ali se sa pravom postavlja pitanje da li građani treba da strahuju od obračuna kriminalaca koji ne biraju ni vreme ni mesto za svoje poslove.

Darko Trifunović, iz Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost je istakao da u Srbiji nema profesionalaca kada su ovakva ubistva u pitanju, i ovaj slučaj uporedio sa klanom Velje Nevolje.

- Interesantno je što ima nadimak Snajper, on ga nije dobio tek tako, poznat je u tim krugovima verovatno što ima takvu pušku. Nije prvi put da se ovo dešava posebno u Srbiji gde nema ozbiljnih kriminalaca. Ovo su ili šiptarsko američki ljudi koji uzimaju heroin tom linijom, ili crnogorsko ruski koji uzimaju kokain tom linijom. Mafija kad ubija, ona ubija precizno i gledaju da nema ljudi okolo. Imali smo situaciju kad je Škorpion uleteo na splav i pucao, a svi znamo koliko je teško pucati iz škorpiona jer je u pitanju automatski pištolj. On je ubio metu, nije ljude okolo. To dovoljno govori. Sad svaki kraj ima svog malog narkodilera u okviru te navijačke piramide za koju smo videli dokle dostiže. Do državnog vrha. Onda imamo definiciju organizovanog kriminala gde političar štiti te grupe gde su čak i delovi policija stavljeni u tu grupe i oni ne brinu da li će biti procesuirani. Po načinu izvršenja ubistva se vidi da li je ubica amater ili profesionalac. Prave buku da bi prikrili svoj strah, a profesionalac puca jedan u telu i drugim metkom overava - rekao je Trifunović gostujući u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Trifunović je dodao da je Belivuk posedovao rasprskavajuće mine, pa čak i mitraljeze veličine 12.7 milimetara.