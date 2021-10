PRVI PUT U JAVNOSTI O UBISTU ĐOKIĆA! Bjelivuk: Ubica je poznavao ili članove porodice ili 'tipadžiju', a OVA OSOBA JE KLJUČNA za istragu zločina

Ekskluzivno na TV Pink.

Miloš Miša Bjelivuk (75), koji je na robiji širom sveta bio 13.000 dana i pobegao čak iz sedam zatvora u Švajcarskoj, zbog čega je dobio nadimak Kralj bekstva za TV Pink je govorio o ubistvu porodice Đokić koja je potresla javnost u Srbiji.

- Mislim da je Đokić preterao u biznisu i to je došlo do ušiju onih kojima treba novac, a oni su spremni na sve. Mislim da je on to pokrenuo - rekao je Bjelivuk.

Kako je naveo, ubice su poznavale nekoga iz porodice Đokić ili onoga ko je tipovao porodicu.

- Zbog toga je bilo neophodno ukloniti sve svedoke - rekao je Bjelivuk.

Porodica Đokić je ubijena sa nekoliko hitaca iz vatrenog oružja u grudi i glavu, najverovatnije dok su bili u svom automobilu "pasat" na mračnom putu u selu Moravac. Ubica je nakon toga njihova tela spalio i zakopao ih na njivi. Na 12 kilometara od tog mesta, u selu Tešica, policija je pronašla i njihovo vozilo, koje je takođe bilo spaljeno.