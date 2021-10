ŠTA SE KRIJE IZA PRIČE O SVETOZARU KOJI JE KRSTOM TUKAO POLICAJCE? Komšinica otkrila tužnu istinu - KAKO KAŽE, U PITANJU JE TEŠKA PRIČA!

Priča da je Svetozar P. (50) iz jednog sela u opštini Koceljeva napao krstom policajce nakon što mu je žena oživela, a on prijavio da je preminula, ima tužnu pozadinu.

Naime, kako prenose mediji, Svetozar je više puta bio lečen jer je imao psihičke probleme.

- Mrsko nam je da pričamo o tome jer je, što se kaže, baš teška priča - rekla je komšinica koja živi pored Svetozara.

Prema prvoj verziji, on je napao patrolu koja je došla nakon što je prijavio da mu je supruga preminula. Najpre je javio ćerki da joj je majka preminula, a ona je pozvala policiju. Svetozarova kuća je bila puna rođaka, komšija i prijatelja koji su došli da mu izjave saučešće. U kuću su već bili dopremljeni sanduk i krst, sve je bilo spremno za sahranu. Doktorka je ušla u sobu u kojoj je ležala "pokojnica" da konstatuje smrt. Međutim, ubrzo se pojavila na vratima i rekla da je žena živa. Nakon toga i policajac je ušao u sobu i uverio se da L. P. diše i da je samo bila u nesvesti. Potom je Svetozar neočekivano pobesneo. Umesto da mu lakne što mu je supruga živa, Svetozar je tada, navodno, dohvatio drveni krst koji je kupio za ženinu sahranu i njime pokušao da udari policajca. Potom je prišao policijskom vozilu i tim krstom polupao stakla. U ovom napadu povređen je jedan policajac.

Druga verzija priče kaže da Svetozar i njegova supruga imaju koronu, kao i to da je ona bolesna od tumora. Navodno ih niko nije posećivao jer su bolesni, a nelogično je i to što tako bolesna žena nije u bolnici. Navodno, Svetozar je zvao njenu ćerku da dođe kojoj je rekao da je ona preminula. Ćerka je potom zvala policiju. Pripadnici MUP-a jesu bili na terenu, ali, prema ovoj verziji, on ih nije napao krstom.

Autor: