PREŽIVEO PET ATENTATA, ZOLJA MU PROŠLA KROZ NOGE: Ko je Majmun iz 90ih, vođa Voždovačkog klana?! Ubio Ljubu Zemunca, a za poslove tražio 100.000 EVRA

Goran Vuković Majmun bio je jedan od žestokih momaka koji su devedesetih gospodarili beogradskim podzemljem. Poznat je kao vođa "Voždovačkog klana" i ubica čuvenog Ljube Zemunca. Završio je tragično - kao i većina "momaka sa asfalta".

Nadimak Majmun Vuković je dobio jer je bio vešt u skakanju i mogao da se popne sa spoljne strane zgrade do drugog sprata.

U prestonici je držao nekoliko klubova, bio je prvi čovek voždovačkog ganga koji je tada slovio za jedan od najjačih, i družio se tada "prvim ljudima grada" - Đorđem Božovićem Giškom, Branislavom Matićem Belim i Aleksandrom Kneževićem Kneleteom.

Međutim, u podzemlju je ostao upamćen samo po jednom, po ubistvu Ljubomira Magaša zvanog Ljuba Zemunac.

U Frankfurtu ga je likvidirao 1986. godine ispred suda, gde su se sreli kada je Magaš izlazio iz zgrade. Ljuba je bio u pratnji nekoliko prijatelja, Vuković je bio sa prijateljem i ženom.

- Ni tada, kad se to desilo, ja Ljubu nisam prvi napao, oni su na mene kidisali. Da si u ne znam kakvoj svađi, ako ideš sa ženom, ako ti je tu familija, niko se ne napada, sve se zaboravlja, to je uvek među nama bio neki nepisani zakon. Pa nisam valjda mogao da dozvolim da me Ljuba potcenjuje pred rođenom ženom?! - pričao je svojevremeno.

- Nije bilo jednostavno ubiti Ljubu Zemunca, najveću legendu jugoslovenskog i evropskog podzemlja - pričao je kasnije.

- Bio je vrlo opasan i okretan. Znao je šta ga gde čeka. Mnogi su pokušali da ga likvidiraju, a pre mene ga je u Milanu upucao u stomak samo Kole Debeli, odnosno Nikola Vučićević - rekao je, a onda objasnio da su ljudi koji su se našli sa Magašem mislili da on nema pištolj kod sebe:

"U trenutku smrti Ljuba nije bio naoružan, a on i njegovi su mislili da nisam ni ja."

Govorio je i da mu ta smrt nije ništa donela.

- Od Ljubine pogibije najmanje sam ja izvukao korist - bio je komentar Vukovića.

Ubijen ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta

Goran Vuković je ubijen pre 27 godina. Godišnjica njegove smrti je 12. decembra. Izrešetali su ga ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Imao je nadimak "otac organizovanog kriminala" i smatrali su ga začetnikom svega što se dešavalo 90ih u našem podzemlju.

Preživeo pet atentata

Majmun je preživeo pet atentata. Za njegove ubice navodili su da se radi o dvojici policajaca koji nisu bili na dužnosti tada, a potom je bilo priče da su ubice radile po nalogu Ljube Zemunca.

U zatvoru je proveo pet godina, a potom se 1991. godine vratio u Jugoslaviju. Pričao je da je za zadatke koje je obavljao uzimao od 50.000 do 100.000 maraka mesečno.

Podmetan mu je eksploziv, pucali su na njega, a zolja mu je prošla kroz noge.