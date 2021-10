Analiza baznih stanica mobilnog telefona ubijenih Gorana i Lidije Đokić dovela je policiju do njihovih spaljenih tela. Kako je takva metoda urodila plodom, trenutno se veštače sve poruke i svi pozivi koji su poslednjih meseci imali otac i ćerka i to bi moglo policiju da odvede do ubice ili više njih. Poznato je da takođe ubijena Gordana Đokić nije imala mobilni telefon već je koristila samo fiksni kod kuće i u menjačnici.