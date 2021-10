UBIO GAZDU, PA MU NOSIO SANDUK NA SAHRANI: Nikola iz Niša posle godinu dana sve priznao! On mu je presudio!

Nišlija Nikola Mladenović (35) optužen da je sa svojim bratom Markom (40) 8. oktobra prošle godine ubio svog poslodavca Draška Ranđelovića (46), danas je pred Višim sudom u Nišu priznao krivicu. Na prethodnom glavnom pretresu odbranu je izneo samo njegov brat dok je Nikola odlučio da se brani ćutanjem. Međutim, danas je do detalja opisao kako je usmrtio gazdu koji ga je, kako je istakao, zlostavljao i eksploatisao.

Braća Mladenović optužena su za teško ubistvo u saizvršilaštvu jer su u hali firme „Minkopeks“ na Bulevaru 12. februar u Nišu na svirep i podmukao način sa umišljajem, zajedno usmrtili Ranđelovića udarajući ga ušicama sekire i čekićem. Nakon toga su krvavu odeću bacili u Nišavu i pozvali policiju, jer su Draška navodno pronašli mrtvog kada su se sa pauze za ručak, vratili u firmu. Braća su gazdi čak došli na sahranu a Nikola mu je po sopstvenom priznanju, nosio sanduk.

Nikola je kazao da je sve naopako počelo od ranog jutra, kada ih je Draško mimo dogovora već oko 6.45 sati pozvao da odu u fabričku halu.

- Prethodnog dana smo se dogovorili da sutradan na posao odemo oko 10, 11 sati. Međutim, Draško me je pozvao rano ujutro, vidno uznemiren. Kazao je da budemo spremni za pet minuta. Zamolio sam ga da nam da makar pola sata da se spremimo, a on me je obasuo uvredama i rekao da najkasnije za deset minuta moramo da krenemo. Probudio sam brata i sa Draškom smo otišli u halu. Kazao nam je da je došlo do promene plana, da moramo duže da ostanemo. Počeli smo da radimo, a on je otišao kući po alat, a zatim i za ručak. Dok je bio odsutan, tražio ga je neki čovek. To ga je dodatno uznemirilo, sve vreme je gledao kroz prozor – opisao je mladić događaje koji su prethodili ubistvu.

Kako je objasnio, strasti su uzavrele kada mu je gazda zatražio da ostane sa njim i nakon završetka posla.

- Rekao mi je da moram da ga vozim na neku proslavu. Objasnio sam mu da imam porodične obaveze, da ga svaki put poslušam, ali da ću morati da ga odbijem. On mi je kazao:

- Kako to pričaš sa mnom? Vređao me je, a zatim uzeo sekiru i dok sam klečao, udario me njome u leđa. Upitao sam ga, čemu to, a on mi je kazao da ću tek videti, jer ne mogu da se tako ponašam prema njemu. Krenuo je sekirom na mene, shvatio sam da sam u opasnosti, naročito kada mi je kazao da neću stradati samo ja već i moja deca i roditelji. Uzeo sam macolu i udario ga u zadnji deo glave, otimali smo se oko sekire, padali... Jednom sam ga udario ušicama sekire u glavu, on je mene nečim u čelo, ja njega još jednom macolom po glavi, a zatim sam otišao - rekao je Nikola.

Kazao je da nije ni znao da je Draško mrtav, te da se nadao da će se stvari smiriti jer, kako je objasnio, nije bilo prvi put da se sa njim fizički sukobljavao. Međutim, priznao je da je svom bratu naložio da odeću koju je tog dana nosio, baci u Nišavu ili je spali.

Iako je priznao da se sa Draškom družio, Nikola je kazao da je bio njegova žrtva.

- Nisam smeo da mu ništa odbijem, radio sam sve što mi je tražio. Nisam smeo da ga prijavim jer sam se bojao za porodicu. Plaćao mi je malo i neredovno, možda je smatrao dase svojim radom odužujem za drogu koju mi je davao – kazao je Nikola. Objasnio je da je i na dan ubistva uzeo jednu crtu heroina koju je dobio od poslodavca.

Istakao je da njegov brat Marko nije kriv za ubistvo jer su mu i on i Draško, kad su počeli da se tuku, kazali da se ne meša pa je otišao kući.

Danas su iskaz dali i veštaci Instituta za sudsku medicinu i psihijatrije, a posebnu težinu imao je iskaz Radovana Karadžića koji je radio obdukciju i toksikološku analizu Draškovog tela. Izjavio je da je ustanovio prisustvo derivata heroina koji ukazuje da je narkotik uzet pola do sat vremena pre smrti. Odgovarajući na pitanje odbrane da li su narkotici mogli uticati na Draškovu sposobnost da odbije napad, Karadžić je objasnio da to nije slučaj što dokazuju i odbrambene rane na žrtvinom telu.

Suđenje će biti nastavljeno 3. novembra do kada bi sud trebao da pogleda video zapis, na kojem odbrana insistira kao dokaz da je Marko Mladenović napustio fabričku halu pre nego što je do ubistva došlo.