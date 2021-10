"Ne želim nikoga da optužujem, ali je činjenica da je umrla istog dana kada su u dvorište kuće bačeni suzavci", kaže Igor Đelić.

ROSU mi je zasula dvorište sa 15 patrona suzavca u pola dva, a u pet mi je nepokretna majka umrla od gušenja u kući. Majka je bila bolesna žena, vezana za krevet, ne želim nikoga da optužujem, ali je činjenica da je umrla istog dana kada su u dvorište kuće bačeni suzavci - naglašava za "Blic" Igor Đelić (48) iz Zvečana čija je majka Verica (71) juče preminula nedugo nakon brutalne akcije kosovskih specijalaca i policije.

Na dan kada sahranjuje majku Đelić pokušava koliko-toliko racionalno da sagleda porodičnu tragediju.

- Odrastao sam čovek, imam 48 godina, nisam spin majstor, niti želim da koristim smrt majke za ličnu promociju. Majka mi jeste bila bolesna i vezana za postelju, ali zvanično je umrla od gušenja. U trenutku kada je ROSU bacila 15 suzavaca u moje dvorište u kući su bili otac i majka. Majka nije imala gde da pobegne. Kuća nije hermetički zatvorena da suzavac ne prođe u nju - podvlači Đelić za "Blic" koji živi u drugoj kući.

Kako kaže, njegovi roditelji su držali mokar peškir na licu kako bi mogli da dišu.

- Otac je jedva preživeo, povraćao je nekoliko puta. Inače je zdrav čovek. U pet sati me je pozvao i rekao mi "majka ti se odmorila". Nakon suzavaca krkljala je sve vreme i pokušavala da povrati. Iako je bila bolesna žena svakako da je akcija ROSU ubrzala njenu smrt. Ponovo kažem ne želim da nikoga optužujem, ali činjenice su takve - naglašava Đelić.

Naš sagovornik objašnjava zbog čega se dvorište njegovih roditelja našla na udaru kosovskih specijalaca.

- Kuća se nalazi na takozvanoj prvoj liniji odnosno odmah kod pružnog prelaza Zvečan - Rudar. Tu su se u sredu stacionirali pripadnici ROSU i došlo je do obračuna sa okupljenim srpskim narodom. U jednom trenutku nasrnuli su na ljude i pobacali čak 15 suzavaca u dvorište mojih roditelja. To je primer bahatosti, niko ih nije terao na toliku primenu sile. Postavlja se pitanje dokle će srpski narod moći to da trpi i toleriše - apostrofira Đelić.

Iako je prošao mnogo toga u životu nije mu bilo svejedno u sredu u Zvečanu.

- Prošao sam rat, oblačio uniformu, išao na most, ali mi nije bilo prijatno. Sve je trajalo 45 minuta i uopšte mi nije jasno zbog čega je bačeno toliko suzavaca ispaljeno toliko metaka. Da se nekoj albanskoj porodici nešto slično dogodilo kao mojoj verovatno bi Albanci stigli i do CNN-a - zaključuje Đelić.