MAJKA OD BOLA POPILA OTROV! Ne može da prežali gubitak sina, snaje i unuke! Komšije: Porodica Đokić je bila bez MRLJE!

Ogrnuti strahom i neizvesnošću, meštani sela Moravac kod Aleksinca, svi do jednog, upravo iščekuju istinu i kaznu koja će sustići čoveka koji je u noći između 26. i 27. septembra na monstruozan način ubio Gorana (57), njegovu suprugu Gordanu (56) i njihovu ćerku Lidiju (25) Đokić, a potom njihova tela spalio i zakopao u jamu na seoskoj njivi daleko od njihovih očiju.

Tik uz ulaznih vrata, potištena, stajala je Goranova majka Stojanka, koju meštani odmila zovu Sojka. Noge su joj klecale dok je pokušavala da natoči vodu na ručnoj pumpi u dvorištu.

- Boli me, šta drugo da vam kažem - izustila je gotovo nečujno.

Trenutak kasnije izašla je i njena rođaka Verica, koja je staricu uhvatila pod ruku i uvela je u dom, govoreći nam preko ramena:

- Previše smo pričali. Morate nas razumeti. Preostalo nam je samo da sačekamo epilog - rekla je Verica i zatvorila vrata.

Uska ulica u kojoj Đokići decenijama žive broji nekoliko desetina kuća. Pusta je i hladna. Tek pokoji meštanin koracima uznemiri tišinu koja joj se nedavno nametnula. Kada je nalet vetra podigao oblak prašine, iz susednog dvorišta izašle su Vaska Stojanović, Goranova tetka i njena komšinica Slavica Stošić. U njihovim pogledima čitali su se očaj i nemoć.

Preživela srećom

- Nemojte da ispitujete Šojku. Nek se malo odmori. Pre nekoliko dana je popila otrov, ali ne znam koji. Srećom, preživela je. Tužna sam zbog nje, ali je i razumem. Izgubila je sina, snaju i unuku na bolan neoprostiv način - priča baka Vaska dok joj se suze slivaju niz obraze.

Jednom rukom namešta maramu na glavi i nastavlja:

- To je bila porodica bez mrlje. Lidija je bila predivno dete. Često ćete ovde čuti da za nju kažu da je "jedared devojče". Goran je radio u menjačnici, a Gordana je bila domaćica - spušta ruku na srce i odmahuje glavom Komšinica Slavica potvrđuje njene reči:

Sve što čujete od nas, čućete i od ostalih meštana. Svi u Moravcu poznaju Đokiće i niko ništa loše neće reći o njima - tvrdi Slavica.

Govoreći o zločinu, komšinice su saglasne da je ubica verovatno Goranov poslovni partner iz Aleksinca. Porodica je u Moravac dolazila uglavnom na večeru da obiđu Šojku i ovde nemaju neprijatelje. Ubica je zasigurno neko iz Aleksinca. Možda je Goran nekome pozajmio novac, a taj nije imao da mu vrati, pa se dužnik odlučio da preduzme drastične mere.

- Ne možemo ni da nagađamo zbog koga su ubijeni. Goran je bio poštenjačina i to niko neće demantovati. Pominjalo se i da je razlog Lidijina prošlost, ali to ne može biti istina. Nije imala dečka i nije se družila s problematičnim ljudima. To je dete koje je uvek nosilo osmeh - priča Slavica i napominje da istina o zverskom ubistvu porodice Đokić toliko izmiče, da meštani možda nikada neće dotaknuti ni porub na njenoj haljini.