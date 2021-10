Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka, privedena je zbog sumnje da je uklonila dokaze u slučaju ubistva na šinama 2017. godina kada je nastradao karatista Vlastimir Milošević. Glavni osumnjičeni za ubistvo bio je Veljko Belivuk, poznatiji kao Velja Nevolja, ali je on na kraju oslobođen jer su dokazi nestali.

Bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović uhapšena je u petak zbog sumnje da nije na vreme dostavila izveštaje o otvaranju mobilnih telefona pronađenih nakon ubistva karatiste Vlastimira Miloševića (33) koji je surovo likvidiran na tramvajskim šinama 2017. godine. Zbog ovog ubistva sudilo se Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću koji su zbog katastrofalne istrage prošli nekažnjeno,

Karatista i šef obezbeđenja u više beogradskih noćnih klubova i kafana ubijen je nasred ulice 27. marta, 30. januara 2017. godine u 10 do 7 ujutru, kada je kao i svakog prethodnog jutra trebalo da vozi dete u školu. Na svu sreću, kobnog dana Milošević je sišao sam ispred svoje zgrade kako bi zagrejao automobil.

Kada je primetio maskiranog muškarca Milošević se dao u beg, međutim ubica ga je jednim hicem upucao u nogu, a kada je ranjeni Milošević pao na tramvajske šine, pucač ga je overio sa neverovatnih šest hitaca, od čega je poslednji žrtvi ispalio ispod brade.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Nakon nekoliko dana od ubistva, objavljeno je da je zbog ovog ubistva uhapšen “huligan u kriminalnom usponu” Veljko Belivuk poznatiji kao Velja Nevolja. Na mestu ubistva i prikupljenim dokazima pronađeni su njegovi DNK tragovi što je policiji i tužilaštvu ukazivalo da je on direktni izvršilac. Tri meseca kasnije zbog ovog ubistva biva uhapšen i Vlastimirov kum, Marko Miljković, za kojeg je istraga ukazivala da je Belivuku pomogao u zločinu.

Međutim, preokret u ovom slučaju događa se već dva meseca kasnije, kada obojica umesto za ubistvo za koje su se prvobitno teretili, bivaju optuženi za pomaganje u ubistvu. Tada se dešava novi preokret, otkrića skandaloznih propusta policije koji nikome nisu bili jasni, a Belivuk i Miljković završavaju sa oslobađajućom presudom.

No, krenimo redom.

MOTIV

Belivuk i Miljković izašli su na slobodu zahvaljujući lošoj istrazi. Postoji sumnja da je Dijana Hrkalović uticala na dokaze, a o tome je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da je “uhapšena zbog uklanjanja dokaza vezanih za ubistvo Vlastimira Miloševića”.

- Reč je o dokazima koje poseduju nadležni državni organi, a vezano za ubistvo gospodina Miloševića. Posle toga pretpostavljan da je menjan DNK, a da su neki ljudi oslobađani umesto da budu osuđeni. Pretpostavljam da je to jedan od razloga - rekao je Aleksandar Vučić.

On je krajem jula pojasnio da je Milošević ubijen samo zato što je stajao na put Velji Nevolji da zaposedne splavove.

- Smetao im je da unose drogu na splavove. Neke od njih je pretukao jer je bio fizički jači. Inače je bio kum Marka Miljkovića koji se čak i hvalio da je kralj jer je ubio dva svoja kuma - rekao je Vučić.

Suđenje u ovom slučaju ukazalo je da je Milošević bio u sukobu sa “Janjičarima” tri godine pre ubistva kada je ovom navijačkom grupom upravljao Aleksandar Stanković, poznatiji kao Sale Mutavi.

Kako su svedoci na suđenju Belivuku i Miljkovoću za ubistvo Miloševića ispričali, Vlastimira je pretuklo obezbeđenje “Fristajlera” koji je on nekada obezbeđivao. Supruga ubijenog na suđenju je rekla da u batinanju velikog udela imao Sale Mutavi - najbolji prijatelj Velje Nevolje koji je ubijen 2016. godine. Takođe, kao mogući motiv ubistva Vlastimira pominjao se i sukob sa Markom Miljkovićem, sa kojim je prekinuo kontakt iako su bili kumovi, jer je Milošević otkrio da ga Miljković potkrada i sarađuje sa Saletom Mutavim i njegovom ekipom.

DNK

Optužnica za ubistvo Vlastimira Miloševića otkrila je da je ovaj zločin isplaniran do detalja. Kako se u njoj navodilo, Miljković je kupio zelenu “mazdu” sa trećeokrivljenim u ovom slučaju Mirkom Kojićem, koju je odvezao do nepoznate lokacije. Potom su, kako se sumnjalo, sa jedne “škode” ukrali registarske tablice i stavili ih na “mazdu” kojom su se odvezli do mesta ubistva. Upravo na ovim vozilima otkriveni su DNK profili Velje Nevolje. Njegov biološki trag otkriven je i na ulazu u zgradu u kojoj je živeo ubijeni Milošević. Upravo ovaj dokaz, bio je od presudnog značaja za oslobađanje Velje Nevolje. Naime, kako je utvrđeno na suđenju, a šta je kasnije potvrdio i sam policajac koji je radio uviđaj, kao i sudski veštak, ovaj dokaz je bio kontaminiran i zapravo je pripadao N.N. osobi?!

Milica Keckarević, sudski veštak biolog, koja je veštačila biološke DNK tragove sa mesta ubistva i automobila koji su korišćeni prilikom livkidacije i koja je u krivičnoj prijavi i veštačenju koje je dostavljeno tužilaštvu ukazala da DNK tragovi pripadaju Belivuku. Međutim, na ročištu ona je promenila iskaz i opovrgnula svoje prvobitno veštačenje.

- Pogrešno smo protumačili tragove u usmenoj komunikaciji sa kriminalističkim tehničarom. Posle smo shvatili da to nije taj trag - kazala je ona pred sudijom.

Keckarevićeva je rekla da na mestu ubistva Miloševića postoje dva traga koja je kontaminirao policajac koji je obavio uviđaj. Ona je rekla Belivukov DNK pronađen na automobilima “mazda” i “škoda” koji su korišćeni u atentatu.

Da je DNK trag kontaminiran govorio je i policajac Aleksandar Zdravković koji je obavljao uviđaj, a koji je naveo da se za prikupljanje tragova koristi ista četkica.

VIDEO NADZOR

Na suđenju za pomaganje u ubistvu Vlastimira Miloševića saslušavana su i trojica veštaka koja su radila prostorno i vremensko veštačenje sa snimaka sigurnosnih kamera na kojiima se vide automobil “mazda” i ubica.

Što se tiče ubice, oni nisu mogli da se opredele kog je pola, koje je visine i težine, koliko godina i da li ima bradu, brkove...

Ključni dokazi protiv Belivuka i Miljkovića prešli su u njihovu korist, a oni su ubrzo oslobođeni, a u obrazloženju presude se navodi da protiv njih “nema dokaza”.

Jedini svedok ubistva: “Pucač je bio mršav i niži”

Na suđenju za ubistvo Vlastimira Miloševića jedina osoba koja je dala iskaz, a videla je ubicu bio je radnik Gradske čistoće. On je ispričao da je ubica imao kapuljaču i da je pucao iz pištolja sa prigušivačem. Njegov lik nije video.

Kako se navodi u oslobađajućoj presudi protiv Velje Nevolje i Marka Miljkovića, on je kobnog jutra video mladića koji je trčao iz pravca gornjeg dela Takovske, Ulicom 27. mart. Kako je rekao video je muškarca kako trči jako brzo, a odmah zatim je video i drugu osobu koja je trčala za njim. Taj što je trčao u jednom trenutku je izvukao pištolj koji je imao beli prigušivač, tačnije sive metalik boje, a onda je dva puta zapucao u pravcu osobe koja je bežala.

- Ovo lice koje je pucalo na glavi je imalo kapuljaču od jakne, koja mu je sa gornje strane prekrivala oči. Jakna je bila duga do ispod kolena. Primetio sam da je jakna bila većeg broja i da je ovoj osobi bila velika. Primetio sam da je na ovoj jakni desni rukav bio prazan i slobodan, te da je ovo lice svojom levom rukom pridržavalo desnu stranu jakne uz telo. Dolaskom do mesta sa koga je pucao, video sam da je desnu stranu janke otpustio, levom rukom je zatim malo zadigao kapuljaču, dok je ispod jakne, desnom rukom uperio pištolj u pravcu osobe koja je bežala - rekao je svedok i naveo da nije mogao da vidi lice jer je pored kapuljače preko glave na licu ispod očiju imao nekakvu crnu tkaninu, kao što nose navijači.

- Osoba koja je pucala visine je otrpilike 175 -176 cm, normalne građe, ne debeo, više sportski tip. Po meni težine oko 70 kilograma. Imao je pantalone plave boje, a jakna mu je bila malo velika - ispričao je svedok, koji je video da je ubica nakon zločina pobegla peške i skrenula u prvu ulicu levo. Mazdu kojom je kako se sumnjalo, pobegao ubica, svedok nije video.

Živi tu, nije privlačila pažnju

Komšije u Ulici vojvode Stepe, gde bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović stanuje, jutro nakon hapšenja kažu za “Blic” da je u kraju nisu često viđali, kao i da svojim ponašanjem nije privlačila pažnju.

Stan u kom živi bivša državna sekretarka nalazi se na šestom spratu. Na stanu nema pločice sa njenim prezimenom, a nije označeno ni poštansko sanduče. Zgrada je nova, ima dva dela i lift se nalazi u sredini. Takođe, ima lift za automobile kojim se dolazi do podzemne garaže.

Ispred njenog stana, kao ni ispred objekta nema video nadzora.

Stanari zgrade ne žele da komentarišu jučerašnja dešavanja, na pitanja reportera “Blica” o njoj većina nije želela da odgovori.

- Živi tu, ali nismo je često sretali - rekao je jedan od komšija u prolazu.

Momak iz obližnjeg kafića kaže da je upamtio kao izuzetno prijatnu osobu.

- Nije često dolazila u kafić, ali kad dođe bila je baš prijatna i fina. Nije privlačila pažnju, ponašala se normalno - kaže sagovornik “Blica”.

Podsetimo, Bivša državna sekretarka privedena je zbog sumnje da je uklanjala dokaze posle ubistva Vlastimira Miloševića u ulici 27. marta. Upravo to uklanjanje dokaza bilo je presudno za oslobađajuću presudu Veljku belivuku zvanom Velja Nevolja, koji je za ubistvo bio optužen.

Prema onome što je izvor “Blica” iz policije naveo, nakon što joj je juče uručeno rešenje o hapšenju, izvršen je pretres stana u kom “nije bilo moguće ne primetiti luksuz u svakom delu stana”.

U stanu se načazi isključivo skupoceni najmoderniji italijanski nameštaj, a napraveljena je i sauna i fontana na terasi, tvrdi isti izvor.

U stanu je pronađen i sef u kome je utvrđeno da se nalazilo 50.000 evra. Za taj novac se smatra da je samo deo bogatstva koje poseduje i da joj je služio za svakodnevno trošenje.

Ona je, prema rečima izvora, izgledala iznenađeno zbog privođenja.

- Uopšte nije komunicirala, a po njenom ponašanju videlo se da nije očekivala privođenje. Delovala je potponulo kao da je u depresiji, tresle sujoj se ruke. Nije plakala, ali je delovalo kao da je na granici suza - kaže izvor “Blica”.

Nakon saslušanja određen joj je pritvor u trajanju od 30 dana i smeštena je u pritvorsku jedinicu Centralnog zatvora.