UBICE ĐOKIĆA UKRALE AUTOMOBIL U BEOGRADU: Novi detalji istrage svirepog zločina u Aleksincu

Policija je do ovog podatka došla češljanjem popisa nestalih vozila nekoliko dana pre zločina i upoređivanjem sa snimcima kamera duž rute Beograd-Aleksinac-Moravac. Srpski telegraf nezvanično saznaje da su od sedam ukradenih vozila u to vreme dva automobila primećena na tom području.

Nestanak oba automobila prijavljen je nešto ranije u Beogradu.

Jedan od tih automobila je crvene boje i, kako se sumnja, baš za to vozilo se policija u subotu raspitivala u Moravcu. Više desetina policajaca pretraživalo je teren oko njiva i jama za navodnjavanje, a pre toga su ušli u svaku kuću. Kako su meštani objasnili, policajci su se raspitivali i o brojnom stanju svakog domaćinstva, gde su članovi porodica, nekima su tražili da im pokažu garaže. Ništa nisu našli.

Novac je nesumnjivi motiv ovog zločina, slažu se svi uključeni u istragu. To potvrđuju i oni koji su poznavali Gorana (57), Gordanu (56) njihovu ćerku Lidiju (25), koji su mučki ubijeni i spaljeni u ataru Moravca 27. septembra između ponoći i tri časa.

Poslednji podatak koji policija proverava je pozajmica od oko 100.000 evra, koliko je, uz zelenašku kamatu od 30 odsto, Goran dao jednom poslovnom partneru. Ovakve pozajmice davao je mimo menjačkih poslova u Aleksincu koje je vodio godinama.

- Goranova menjačnica bila je definitivno najprometnija od svih. Čuo sam da je pozajmljivao i veće svote novca od onih 100.000 evra koje se navode - kazao nam je juče jedan od meštana Moravca. On je dodao da je i njemu pozajmljivao novac, ali kamatu mu nije tražio.

Sagovornik kaže da se svašta priča po selu, između ostalog, i da je baš u periodu kad su Đokići ubijeni jedan momak pobegao u Nemačku.

- To nije istina, on je mladić koji već dugo radi i živi tamo - objasnio je.

Ovaj meštanin se, međutim, prisetio slučaja od pre sedam, osam godina.

- Čovek srednjih godina okrivljen je tada za teško krivično delo, čini mi se za ubistvo, nakon kojeg je pobegao na Kosovo. On od tada nije viđen u našem kraju. Siguran sam da policija zna i za taj slučaj, te da ispituje mogućnost da li je i on na neki način umešan u ovaj slučaj - zaključuje naš sagovornik.

Zelenaški model poslovanja

Prema tumačenju advokata, Zakon o obligacionim odnosima propisuje zakonsku zateznu kamatu koja je osam odsto, plus određena evropska kamatna stopa, tako da je tu reč o kamatama koje su 10-12 odsto. Moglo bi se tumačiti da je sve iznad toga zelenaški ugovor. Najčešća zelenaška kamata kreće se od 20 do 30 odsto. Od visokih kamata ugovorenih u raznim agencijama, zalagaonicama, zlatarama, još su više one koje određuju ljudi s druge strane zakona. Često dupliraju osnovni dug posle dana kašnjenja. Kasnije kamatu računaju na dupliran dug i tako žrtvu drže u začaranom krugu. Tu se na zelenašenje nadovezuje iznuda, koja uključuje pretnje, pa i primenu fizičke sile.