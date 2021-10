BIZARNO! Slepi miškarac proganja Novosađanku već ŠEST GODINA! Evo kakav je PAKAO doživela!

Devojka S. T. prijavila je slepog K. Š., koji je godinama telefonski uznemirava, ali i pravi lažne profile sa njenim fotografijama na Fejsbuku.

Novosađanka S. T. već šest godina muku muči sa K. Š., koji je uznemirava, progoni i koristi njene fotografije na društvenim mrežama, lažno se predstavljajući kao izvesna Jelena.

Kako naša sagovornica tvrdi, njena drama počela je pre šest godina kada se kao studentkinja prijavila za radnu praksu.

Oglas za posao

- U oglasu sam videla da slep muškarac traži devojku za pomoć, pa sam se prijavila. Međutim, kada sam mu objasnila da bih tu ostala dva do tri meseca, on je rekao da mu to ne odgovara, jer on traži stalnu pomoć s obzirom na to da je slep. Počeo je često da me poziva, što sam pripisivala tome da je usamljen, ali kako je s vremenom bio sve uporniji, to mi je bilo čudno, pa sam ga zamolila da se više ne čujemo.

- Kada je počeo da preti, udaljila sam se od njega - priča naša sagovornica.

Ona objašnjava da su pretnje ubrzo eskalirale.

- Rekao mi je da ću završiti u mrtvačkoj kesi. Blokirala sam sve njegove brojeve, ali on me je zvao s novih. Na kraju sam ga i prijavila nadležnima, ali su prijave odbačene - kaže devojka, koja je zaštitu potražila i početkom oktobra.

S. T. ističe da je prelomila da ga ponovo prijavi kada joj se javila devojka koja joj je ispričala da je takođe radila kod K. Š. i prošla torturu.

- Ona mi je rekla da ju je tukao jer nije dobro spakovala mleko u frižider, a onda mi je objasnila da se javila jer je kod njega videla kompjuter pun mojih fotografija - priča naša sagovornica:

- Ispostavilo se da je on skidao moje slike sa starog Fejsbuk naloga, kao i bloga koji sam pisala i Instragrama, pa pravio lažne profile. Preko nekih je čak nudio i posao, a na mrežama se predstavlja kao Jelena - navodi naša sagovornica.

Praćenje

Kako S. T. ističe, tokom godina proganjanja preživela je sve i svašta.

- Od devojaka koje su mi se javljale sam čula da je zahtevao da me prate po gradu, pozivao me je nebrojeno puta, pretio mom suprugu i drugim članovima porodice. Najviše me je potreslo što je rekao mužu da će mi silovati dete, a da će on to gledati - priča vidno potresena S. T.

Naša sagovornica ističe da se njen život poslednjih godina zbog K. Š. pretvorio u pakao.

- Instagram profil mi je zaključan, druge mreže sam obrisala, osećam se loše i nebezbedno zbog svega. Volela bih da se ovo okonča, jer ne želim da neka druga devojka prođe kroz isto - zaključuje S. T.

Ima još žrtava?

S. T. sumnja da pored nje ima drugih žrtava. - Čula sam razne neproverene priče, pa čak i da je neke žene napadao. Molila bih svakoga ko se našao na meti K. Š. da se javi policiji, da pokušamo zajedno da rešimo problem - apeluje naša sagovornica.

Advokat Luka Labus, koji zastupa S. T., kaže da su prijavu protiv K. Š. podneli 1. oktobra, a da je njegova klijentkinja i ranije prijavljivala ovog muškarca.

- Priložili smo dokaze i mislimo da ima dovoljno elemenata da tužilaštvo postupi po prijavi - rekao je advokat. Osnovno tužilaštvo u Novom Sadu potvrdilo nam je da je prijava primljena, te da je prosleđena Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal.

Autor: