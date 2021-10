EVO KO JE ŽANDARM KOJEG JE UBIO PEKA KARTEL: Bio osuđivan, pa napustio policiju! Pre smrti objavio MORBIDNU FOTOGRAFIJU (FOTO)

Todorov je bivšeg pripadnika Žandarmerije Niša ubio sa pet hitaca iz pištolja.

Predrag Todorov (31), poznat i kao Peka Kartel, 24. avgusta 2017. godine ubio je bivšeg pripadnika Žandarmerije Sašu Mihajlovića (36) u Nišu.

On je zbog ovog zločina bio četiri godine u bekstvu, a u ponedeljak je isporučen Srbiji i se nalazi u pritvorskoj jedinici KPZ u Nišu.

Todorov je bivšeg pripadnika Žandarmerije Niša ubio sa pet hitaca iz pištolja na platou ispred Tvrđavskog mosta na Keju Kola srpskih sestara.

Saša Mihajlović zvani Butra kao da je naslutio svoju smrt samo mesec dana pre kobne večeri. On je pre tragedije na svom Fejsbuk profilu objavio fotografiju na kojoj je naslonjen na mrtvački sanduk.

Možda to i ne bi bilo toliko morbidno, da iznad fotografije nije napisao: "Najbitniji je krov nad glavom".

Ovakav njegov status izazvao je lavinu komentara prijatelja, a među njima je i onih koji su mu rekli da ne baksuzira. Nedugo nakon toga, dogodila se tragedija.

Kobne noći i Mihajlović i Todorov bili su u kafiću na Keju Kola srpskih sestara. Mihajlović je prišao Todorovu i kazao mu da nisu “rešili problem” zbog šamaranja njegove devojke. Todorov je tada izašao iz kafića ali je poslao svog prijatelja da pozove Mihajlovića da i on izađe napolje. Kada je bivši žandarm to uradio, Todorov je ispalio jedan hitac u vazduh, ali mu je Mihajlović odgovorio da se ne plaši, nakon čega je on u njega ispalio pet hitaca.

Ubijeni Mihajlović je rodom iz sela Berevca u opštini Štrpce na Kosovu i Metohiji, a u Nišu je živeo poslednjih godina. Pripadnik niškog odreda Žandarmerije bio je do 2011. kada ga je napustio navodno zbog ometanja službenog lica u vršenju poslova bezbednosti.

Pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Nišu, Mihajlović je bio osuđen na jedinstvenu kaznu od godinu dana i dva meseca zatvora zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanja pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. Naime, tom presudom on je oglašen krivim da je u martu 2008, vozeći automobil "opel korsa" u pijanom stanju, zakačio motociklistu koji je prilikom pada teško povređen, a potom napustio mesto nesreće.