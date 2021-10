UŽAS U SRBIJI! Devojku muškarac prati i proganja, pakao TRAJE GODINAMA: Kaže mi da ću završiti u mrtvačkoj kesi i da će mi SILOVATI DETE

Novosađanka je prijavljivala uznemiravanje, ali su prijave odbačene.

Novosađanka S.T. već šest godina muku muči sa K.Š. koji je uznemirava, progoni i koristi njene fotografije na društvenim mrežama, lažno se predstavljajući kao izvesna Jelena.

Kako sagovornica tvrdi, njena drama počela je pre šest godina kada se kao studentkinja prijavila za radnu praksu. Oko posla se nisu dogovorili, a počela je prava tortura, jer ju je K.Š., kako tvrdi, uznemiravao telefonom i pravio lažne profile sa njenim fotografijama.

- Prilikom jednog razgovora rekao mi je da ću završiti u mrtvačkoj kesi. Blokirala sam sve njegove brojeve, ali on me je zvao sa novih. Na kraju sam ga i prijavila nadležnima, ali su prijave odbačene - kaže devojka koja je zaštitu potražila i početkom oktobra:

- Od devojaka koje su mi se javljale, a koje su radile kod njega, čula sam da je zahtevao da me prate po gradu, pozivao me je nebrojeno puta, pretio mom suprugu i drugim članovima porodice. Najviše me je potreslo što je rekao mužu da će silovati moje dete, a da će on to gledati - priča vidno potresena S.T.