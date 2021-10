VELJA OTEO NIKOLU USRED DEDINJA! Strpali ga u kola kod američke ambasade, pa UBILI u okolini Beograda! Sve je počelo kada su mu SILOVALI DEVOJKU?!

Nikola Mitić (33) iz Beograda, otet je 10. avgusta 2020. godine na Dedinju. Sumnja se da su za njegovo ubistvo krivi Veljko Belivuk i Marko Miljović.

Klan Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, bio je strah i trepet i bog i batina u Srbiji! Do hapšenja u februaru bili su toliko jaki, da su kidnapovali žrtve usred bela dana i to na lokacijama u centru Beograda.

Takav je slučaj sa Beograđaninom Nikolom Mitićem (33), koji je 10. avgusta 2020. godine na Dedinju uhapšen ispred rezidencije Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

Podsećamo, Tužilaštvo za organizovani kriminal dobilo je danas krivičnu prijavu o proširenju istrage protiv Veljka Belivuka i Marka "Mesara" Miljkovića kao i pripadnika njihovog klana, zbog sumnje da su oteli i likvidirali Mitića i Gorana Mihajlovića.

Tog kobnog avgusta, oko 16 časova Mitić je trebalo da se nađe sa sestrom, ali na zakazani sastanak nije došao.

Da je Nikole Mitića nestao prijavljeno je u avgustu prošle godine, a policija je juče navela da je za njegovo ubistvo osumnjičen Senad Rešović.

On je, kako je saopštio MUP Srbije, osumnjičen da je, zajedno sa V. B, M. M, M. B, D. T, V. D, N. S, S. L, V. G, A. S, S. R i B. H, 10. avgusta prošle godine oteo Nikolu Mitića, kojeg su zatim odveli u naselje Ritopek i tamo ga, kako se sumnja, ubili.

Operativni podaci pokazuju da su Belivuk i Miljković naredili ubistvo Mitića zbog njegove bliskosti sa Lazarom Vukićevićem.

- Mitić je prema nekim informacijama imao kontakte sa Belivukovom i Miljkovićevom grupom. Bio im je interesantan i zbog veze sa Lazarom, pa su to pokušavali da iskoriste da namame i ubiju Vukićevića. On to nije hteo. Slutio je da bi i njega ubili, što su na krjau i uradili. Mitić je bio blizak i sa imenjakom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara, Belivukovim i Miljkovićevim "vojnikom". Onda se okrenuo Ljubomiru Markoviću Kići - navodi izvor iz istrage.

SUKOB SA DŽONIJEM SA VRAČARA - Navodno je Nikola Vušović Džoni silovao Mitićevu devojku, te mu je onda ovaj okrenuo leđa. Vukićević je pak pucao u Vuševića i ranio ga. Ostale su posledice od tog ranjavanja i Džoni sa Vračara je šepao, pa su mu dalii nadimak Ćopavi Džoni. I Mitić i Lazar su imali sukob sa Vuševićem i to je bila karika koja ih je spojila, ali im i presudila - navodi izvor iz istrage.

