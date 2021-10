ZET MILJANJE KULIĆ UHAPŠEN ZBOG UBISTVA ŽANDARMA: Evo kako je pao i gde se KRIO ČETIRI GODINE!

Predrag Todorov (27) iz Niša, zvani Peka Kartel, inače bivši zet rijaliti učesnice Miljane Kulić, za kojim je bila raspisana poternica zbog sumnje da je 25. avgusta 2017. godine sa pet hitaca ubio bivšeg pripadnika Žandarmerije Sašu Mihajlovića (36) iz Niša, uhapšen je u Berlinu i prekjuče izručen Srbiji.

Poternica

- On je uhapšen po poternici koju je za njim raspisao Viši sud u Nišu i prekjuče je izručen Srbiji. Todorov je do sada bio nedostupan pravosudnim organima, određen mu je pritvor dok je bio u bekstvu i biće saslušan pred Višim tužilaštvom - rekao je izvor.

Kobne noći Mihajlović i Todorov sukobili su se navodno zbog šamara koji je Peka Kartel ranije udario žandarmovoj devojci. Navodno, Mihajlović mu je prišao i tražio da reše problem.

- Peka je izašao ispred kafića, poslao druga po Sašu, a kad je Mihajlović došao, pucao je u vazduh. Žandarm je rekao da se ne plaši, pa je Todorov odgovorio: "Je l' tako?" i ispalio u njega pet hitaca. Saša je mrtav dovezen u bolnicu, a Peka je taksijem otišao do Beograda - podseća izvor.

Taksista nije znao koga je povezao do Vračara, ali je nekoliko dana kasnije video vest u novinama i odlučio da se obrati policiji. - On je do detalja ispričao kako je pomogao Todorovu i pojasnio da nije znao da je mladić pre toga izvršio ubistvo. Zahvaljujući ovim informacijama, policija je otišla do adrese u Beogradu, ali Pekin prijatelj nije hteo da ga oda.

Romansa

Todorov je u vreme zločina bio u dugogodišnjoj vezi s Tijanom Kulić, Miljaninom mlađom sestrom.

- U trenutku kad je ubio momka, sestre Kulić su s roditeljima bile na letovanju. Tijana je to naročito teško podnela i svakodnevno je po društvenim mrežama ispisivala tužne stihove posvećene dečku, koga nije želela da se odrekne, a objavljivala je i njihove zajedničke fotografije - u to vreme je ispričao izvor :

Kulići se, inače, nisu slagali sa ćerkinim izborom i bili su protiv ove veze jer je Todorov u to vreme uveliko bio poznat policiji. Mihajlović je, da podsetimo, do 2011. godine bio u niškom odredu Žandarmerije, ali je jedinicu napustio, navodno zbog sprečavanja službenog lica u vršenju dužnosti.