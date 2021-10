ZNALA DA SE SPREMAJU LIKVIDACIJE? Prikupljaju se dokazi o umešanosti Dijane Hrkalović u najteža krivična dela!

Istražni organi prikupljaju dokaze za operativne podatke o eventualnoj umešanosti nekadašnje državne sekretarke MUP Srbije Dijane Hrkalović (34) u najtežim krivičnim delima. Postoje indicije da je znala da se pripremaju ubistava nekih pripadnika "škaljarskog klana", ali i ljudi blisko povezanih sa njima, prenose Novosti.

Navodno, prema pisanju Novosti, preko određenih saradnika imala je podatke o kretanju kasnije likvidiranih advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, Dragoslava Miloradovića Galeta i Siniše Milića Bosketa.

U vreme ubistava Ognjanovića, Miloradovića i Milića, oni su bili pod svojevrsnom policijskom obradom u okviru radne grupe "Mangusta", koja se bavila prikupljanjem informacija o ratu dva kotorska klana na ulicama Beograda - "škaljarskog" i "kavačkog". U nekom trenutku počela su ubistva ljudi, koje su neki povezivali sa "škaljarcima", odnosno Lukom Bojovićem. I to u roku od tri meseca te 2018. godine.

Organizator ovog zločina nije poznat, kao ni direktni izvršilac. Ipak, zbog DNK traga, nekoliko meseci kasnije uhapšen je Darko Dulović. Optužen je da je pomogao nepoznatom izvršiocu da počini teško ubistvo.

Zbog navijača Vladimira Vajdića, Hrkalovićeva je, navodno, tokom 2018. više puta izdavala naređenja policiji da ga puste, iako je bio zaustavljan sa oružjem na kojem je bio izbrisan serijski broj. Vajdić je nekoliko puta hapšen i zbog sumnje da trguje narkoticima.

Više tužilaštvo u Beogradu podnelo je sudu optužni predlog protiv bivšeg zamenika načelnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Gorana Papića zbog krivičnog dela trgovina uticajem. Papić se sumnjiči da je u aprilu 2020, mimo procedura, urgirao da se Marku Miljkoviću, sada osumnjičenom da je zajedno sa Veljkom Belivukom organizovao kriminalnu grupu, odmah vrati privremeno zaplenjeni blindirani "bmv", što je istog dana i učinjeno.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, u optužnom aktu predloženo je izricanje krivične sankcije Papiću u skladu sa zakonom, koji predviđa od jedne do osam godina zatvora, zatim izricanje mere zabrane obavljanja dužnosti.

Papićev branilac Branislav Tapušković kaže za "Novosti" da se nadao da njegovog klijenta neće optužiti, jer je u istrazi jasno utvrđeno ko je šta naredio. Na saslušanju kod tužioca negirao je izvršenje krivičnog dela.

PAPIĆ OPTUŽEN ZA VRAĆANJE DŽIPA MILJKOVIĆU

Onda je usledilo ubistvo koje je celu zemlju diglo na noge. Pred očima sina, 28. jula te iste 2018. godine, ubijen je čuveni advokat i prijatelj porodice Bojović Miša Ognjanović. Izrešetan je praktično na kućnom pragu, ispred zgrade u kojoj je živeo. I za njega se znalo da je pod operativnom obradom, odnosno da ga nadgledaju pripadnici "Manguste".

- Prosto je nemoguće da niko nije video ubicu i njegovog saučesnika - navodi naš sagovornik. - Postoje indicije i sumnje i na tome se radi. Bila je priča da je Ognjanovića ubio Strahinja Stojanović, a da ga je na motoru vozio jedan od vođa navijača Zvezde. Iza svega, navodno, stajao je Darko Elez, koji je bio pod svojevrsnom "zaštitom" Hrkalovićeve. Takva su operativna saznanja.

VAJDIĆA "VADILA" IZ PRITVORA

Prvo su ubice sasule rafal u Bojovićevog kuma i najboljeg prijatelja Miloradovića, 28. maja ispred njegove perionice na Karaburmi, potom je tri nedelje kasnije u vazduh dignut Siniša Milić Boske. Milić je važio za "bezbednjaka" Filipa Koraća, neko ko brine o njegovoj zaštiti.

- Procenjeno je da će ubice lakše doći do Koraća, koji je bio prva meta, ako uklone ovog bivšeg specijalca - ističe naš sagovornik. - Ispod njegovog džipa podmetnut je eksploziv i to u trenutku dok je bio na policijskim merama. Kako je to moguće?! Detonacija je izazvana usred bela dana, na Autokomandi. Neko je "paklenu napravu" aktivirao daljinski. Nemoguće je da operativci, koji su radili na praćenju ovih ljudi, nisu videli ceo događaj. Analizom baznih stanica moglo je lako da se utvrdi ko je bio u blizini mesta događaja.

Ove tri žrtve su bile povezane sa Lukom Bojovićem, odnosno Filipom Koraćem, navodi ovaj list. Ovog poslednjeg, prema saznanjima iz istrage, Hrkalovićeva je navodno krivila za organizaciju ubistva Aleksandra Stankovića, jednog od vođa, u to vreme navijačke grupe Partizana - "Janjičari".

- To su neki operativni podaci i prikupljaju se čvršći dokazi - navodi izvor Novosti iz istrage. - U vreme svih tih dešavanja, ona je bila bliska sa Vladimirom Vajdićem, u čijem autu je i pronađena njena medicinska dokumentacija. Ipak, tokom ispitivanja ona je rekla da ne poznaje Vajdića. Odbijala je da odgovori na svako pitanje i najčešće je negirala svaku vrstu krivice ili saznanja o određenim događajima.