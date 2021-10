MITIĆ ODAVAO INFORMACIJE O VELJINOJ EKIPI?! Na Skaju se krio iza šifre POSEJDON, a evo ko je zbog njega prvi put ušao u Ritopek!

Beograđanin Nikola Mitić (33), šesta žrtva klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, u kući strave u Ritopeku otet je i ubijen zbog povezanosti sa Lazarom Vukićevićem. Kako navodno tvrdi izvor Mitić je glavom platio, između ostalog zbog toga što je kasnije masakriranom Vukićeviću odavao informacije o kretanju pripadnika ovog klana.

- Prema raspoloživim saznanjima, Mitić je koristio aplikaciju Skaj i to pod nadimkom "Posejdon". Sa tog naloga su Vukićeviću stizale informacije o Belivuku i Miljkoviću. To je bio razlog zbog koga su se Velja Nevolja i Mare Mesar odlučili da ga skrate za glavu. Mitić i Vukićević su postali bliski dok su u isto vreme bili u zatvoru. Otmica je izvedena 10. avgusta 2020. i to usred dana, na Dedinju ispred rezidencije Ambasade SAD. Tog dana, oko 17 časova, isključen je i njegov telefon - otkriva izvor, piše "Objektiv".

Zbog njegovog ubistva u Ritopek prvi put kročio i Bojan Hrvatin.

Prema saznanjima, zbog ubistva Mitića u kuću strave u Ritopeku prvi put je kročio i sada svedok-saradnik Bojan Hrvatin. On je, kako tvrdi izvor, to i potvrdio dajući iskaz i u SBPOK i u Tužilaštvu za organizovani kriminal. Hrvatin je prilikom svojih iskaza objasnio da je znao za nalog "Posejdon", ali i da na početku nije znao kome on pripada.

- Znali smo da nas Šarac i njegovi ljudi prate i sumnjali smo da je u to uključen i Lazar Vukićević. To smo sve otkrili iz prepiski na Skaju, pošto je neka osoba sa kodnimimenom "Posejdon" izveštavala Vukićevića o našem kretanju. Tada smo odlučili da "radimo" i Vukićevića i Šarca i da saznamo što više o njihovom kretanju - rekao je Hrvatin tokom saslušnja u SBPOK.

Inače, Senad Rešović i Dejan Mihajlović, koji su u okviru proširene istrage protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i pripadnika njihove grupe zbog otmice i ubistva Mitića, ali i Gorana Mihajlovića (22), uhapšeni kao članovi te kriminalne grupe, saslušani su juče u tužilaštvu za organizovani kriminal, koje je nakon toga predložilo sudu da im odredi pritvor. Oni su osumnjičeni za teško ubistvo i udruživanje radi vršenja krivičnih dela i na saslušanju su se branili ćutanjem, rečeno je u tužilaštvu.

Borča - dan posle hapšenja

U ponedeljak su u Borči uhapšeni Senad Rešović (33) zbog sumnje da je umešan u otmicu i ubistvo Nikole Mitića, kao i Dejan Mihajlović (32), koji je osumnjičen za ubistvo Zdravka Radojevića, čoveka za koga se odranije zna da je život završio u kući strave u Ritopeku.

Kako pričaju komšije, Mihajlović se nedavno uselio u stan u kome je uhapšen, a koji je iznajmljivao.

- Ovo je novija zgrada, ne znamo se međusobno, ali sam njega viđala. Tu živi sa ženom, koja je, kako sam čula, trudna. Iznenađena sam da tako kulturan i fin mladić može da bude uopšte povezan sa tim klanom Belivuk, a da ne govorimo da je uhapšen jer je nekoga možda ubio - priča jedna komšinica.

Prema njenim rečima, cela zgrada je ostala u šoku kada se dogodilo hapšenje.

- Kada su razvaljivali vrata stana, čulo se kao da bombe pucaju. U istoj zgradi žive i vlasnici stana, koji su takođe iznenađeni, jer za tog čoveka niko ne bi rekao da je deo tog klana. Čak se ni po njihovom načinu života ne bi reklo da odskaču od prosečne srpske porodice - zaključuje sagovornica.

Rešović je pak uhapšen u jednoj teretani u ovom beogradskom naselju.

Stigla nova prijava protiv Velje Nevolje

Zbog Mitićevog ubistva, podsetimo, policija je u ponedeljak u saradnji s Tužilaštvom za organizovani kriminal uhapsila Senada Rešovića (33) i Dejana Mihajlovića (32), a krivična prijava podneta je za taj zločin i protiv Belivuka, Miljkovića, Vlada Draganića, jednog od braće Budimir, Srđana Lalića, Nikole Stefanovića, svedoka-saradnika Bojana Hrvatina i još četvorice već optuženih pripadnika kriminalnog klana.

Autor: