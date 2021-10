DRAMA U FUTOGU: Sava se polio benzinom da odloži izvršenje, pozajmio 8.000, vratio 120.000 i ostao bez kuće?! Ovo je njegova priča (VIDEO)

Meštanin Futoga pored Novog Sada Sava Jovanović danas se polio benzinom i zapretio da će se zapaliti kako bi sprečio prinudno iseljenje porodice.

Drugi pokušaj iseljenja je potom odložen za tri sedmice.

Jovanović se benzinom polio kada su danas oko podne ispred kuće došli pomoćnik izvršitelja iz kancelarije Vujadina Masnikose, bravar i policija i zatražili da ta porodica napusti kuću.

Njegova majka, Zora Jovanović im je kazala da ne žele da se isele i dodala da su im “zelenaši sve oduzeli”, nakon čega se Sava na terasi polio sa nekoliko flaša benzina i zapretio da će se zapaliti.

On je za novosadski portal 021 rekao da je pre nekoliko godina od dvojice Novosađana pozajmio 8.000 evra uz visoku kamatu i da je bio svestan da je to zelenašenje. Dodao je da drugačije nije mogao da dođe do novca za privatni posao kojim se bavi.

Prema njegovim rečima, redovno je plaćao hiljadu evra mesečno, i već je platio 120.000 evra, ali je sada ostao bez kuće.

“Kada sam 2018. zakasnio sa plaćanjem dva-tri meseca, oni su meni i majci Zori koja je vlasnica kuće pretili i tražili da je založimo za dug. Kako je kuća bila pod hipotekom, oni su prisilili moju majku pretnjama da kod notara kuću prepiše na njihovu saradnicu", ispričao je Jovanović.

Naveo je i da su " potom, kao vlasnici sa papirima otišli u banku i isplatili hipoteku od 33.000 evra”.

Dodao je da su zelenaši početkom februara prošle godine tražili da potpiše da su on i majka podstanari pa je majka, uplašena zbog pretnji, pristala.

“Dobili smo ugovor o zakupu na godinu dana koji je istekao letos i nisu hteli da nam produže, nego da nas isteraju. Pokrenuli su postupak, jer imaju sve papire i sada nas izvršitelj izbacuje", kazao je Jovanović.

Prethodno su Jovanovići uspeli da odlože izvšenje 5. oktobra, jer je jedan od članova porodice bio zaražen korona virusom.

Zajedno s njima u kući žive još dve njegove sestre, od kojih jedna ima i ćerku. Jovanovići su kazali da nemaju gde da se sklone u slučaju prinudnog iseljenja i da im samo preostaje ulica.

Autor: