Isplivali NOVI DETALJI o ubistvu na šinama: Otkriveno ko je pomogao Miljkoviću u likvidaciji Vlastimira

U likvidaciju Vlastimira Miloševića, javnosti poznatu i kao „ubistvo na šinama”, umešan je i uhapšeni član koljačkog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića – Nikola Spasojević Spale. Ovo su nove informacije do kojih je došao Objektiv, a koje se temelje na saznanjima svedoka-saradnika Bojana Hrvatina.

LOGISTIČKA POMOĆ

Hrvatin je otkrio da je Spasojević kum Marka Miljkovića i da mu je Mesar lično ispričao o ulozi koju je Spale igrao u likvidaciji Vlastimira Miloševića.

– Po Kratosovoj priči (Miljkovićev nadimak na aplikaciji Skaj, prim. aut.), on mu je pomagao u vezi s ubistvom na šinama. On je održavao kontakt, izlazili su, a to je sve bila navlaka kako bi saznao kretanja, šta, kako, kada dolazi… – objasnio je Hrvatin tokom istrage.

Pretpostavlja se da je svedok-saradnik ovim rečima pokušao da objasni da je Spasojević imao zadatak da izveštava Miljkovića o svim detaljima života Miloševića, čoveka čiji je Marko Mesar takođe bio kum.

Podsetimo, prema rečima načelnika specijalne službe za specijalne istražne metode UKP Tomislava Radovano- vića, ovaj predmet je trenutno u nadležnosti Tužilaštva za organizovani kriminal, a delo je kvalifikovano kao teško ubistvo. Taj događaj iz 2017. godine sada se rasvetljava, a nameće se pitanje šta se radilo svih ovih

godina.

