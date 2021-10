ISPOVEST POLICAJCA KOJI JE ZBOG DIJANE HRKALOVIĆ POBEGAO IZ ZEMLJE! Savić: Ucenjivali su me, ona će odgovarati za sve što je uradila!

Vladimir Savić, bivši pripadnik policije Srbije, rekao je za Pink da se on više ne bavi policijskim poslom i da radi građevinske poslove u Beču.

- Patroli u kojoj sam ja tada radio Dijana Hrkalović je dovedena 2012. godine u policijsku stanicu zbog sukoba građana kod Bogoslovjie u Beogradu - kaže on i dodaje da je ona tada njima rekla da će je zapamtiti kada dođe na vlast.

Kako kaže Dejan Jović je bio vrhunski policajac.

- Sam detalj da je on bio zamenik nadležnog Trećeg odeljenja beogradskog MUP-a govori o tome koliko je on bio profesionalan. On je meni rekao 'Mene će ovo sve ubiti'. U njemu se videla neka praznina, u njemu je sve bilo ubijeno. Iz onoga što sam saznao putem medija, a poznavajući njega da je to uradio nije moguće. Novine i mediji su krenuli da pišu da je bio korumpiran. To je njega povredilo - rekao je on.

Kako ističe, Jović je bio razočaran.

- Isti slučaj je bio i sa Zoranom Nikolićem kada je objavio na Fejsbuku fotografiju naslovnih stana jednih novina na kojoj je bio Vučić sa vešalima na Terazijama. I tu je inspektor policije Zdravko Rajović koji je sada vraćen na dužnost. Znači, i on je bio na tragu nekih lica za koje se onovano sumnja da su bili u vezi sa državnim vrhom, tačnije državnim sekretarima - navodi on.

O lažnim značkama ističe da policajcima te značke nikada nisu bile potrebne.

- Ako pronađete vesti iz tog perioda videćete da su jedinice interventne policije pronalazile više lica koji su zloupotrebljavali sindikalne značke koje nemaju veze sa službom. Mediji su se danas uhvatili Dijane Hrkalović, ipak ona je samo jedna od onih koji su mogli da utiču na sva ta dešavanja, nemoguće je da se u tom periodu ništa nije znalo o tim aktivnostima. Dijana će odgovarati za sve što je uradila. Ona dolazi u BIU a ima već podnete krivične prijave - rekao je on.

O tome da li je na bilo koji način bio ucenjen kaže sledeće:

- Naravno da jesam bio ucenjen. Ja imam razgovore koje ću vrlo rado objaviti javno. Tadašnji moj partner i ja radili smo i došli do operativnih saznanja da postoji kuča u Barajevu u kojoj se proizvodi opojna droga marihuana i izvozi u Evropu. Tražili smo nalog za pretes, ali nama stigne nalog za nove pozicije - rekao je