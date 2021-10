OSTAJU MESEC DANA IZA BRAVE: Određen pritvor Džoniću i njegovim sinovima osumnjičenima za ubistvo Đokića!

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Nišu odredio je pritvor Goranu Džoniću i njegovim sinovima u trajanju od 30 dana zbog sonovane sumnje da su izvršili ubistvo porodice Đokić.

On je saslušan danas u Višem javnom tužilaštvu u Nišu, a saslušani su i njegovi sinovi.

Goran Džonić uhapšen je u četvrtak zbog sumnje da je ubio brata od tetke Gorana Đokića (57), njegovu suprugu Gordanu (56) i njihovu 25-godišnju ćerku Lidiju.

Najpre je priznao krivicu, ali se branio da on nije jedini izvršilac svirepog ubistva. Prema najnovijim informacijama, branio se ćutanjem.

On je za saučesništvo optužio ljude iz aleksinačkog kriminalnog miljea braću K. M. (40) i A. M. (39), koji su sinoć uhapšeni.

Intenzivno se prikupljaju dokazi kako bi se proverile Džonićeve tvrdnje da nije bio jedini izvršilac. On se branio da je bio ucenjen, da mu je smešteno tako što je ukradeni novac zakopan na imanju njegovog sina i nudio se da svedoči protiv navodnih saučesnika. Do sada pronađeni dokazi terete samo njega. Pištolj kalibra devet milimetara koji policija pronašla u njegovom stanu u Aleksincu odgovara oružju kojim su Đokići usmrćeni.

Ukradeni novac pronađen je dobro sakriven na ograđenom imanju koji pripada njegovom sinu, zamotan oko korena jednog stabla. Da policija nije koristila detektor metala, ko zna da li bi taj dokaz bio ikada otkriven.

S obzirom na to da je nađeno nešto preko 40.000 evra, a da se sumnja da je ukradeno bar dvesta hiljada, pretraga tog imanja, ali i Goranove porodične kuće i okućnice u Moravcu se nastavlja. On odbija da kaže gde je ostatak para i tvrdi da ih je podelio sa saučesnicima, ali pitanje je da li je to zaista istina, naročito nakon tvrdnji rodbine da je bio u finansijskoj krizi, a da je dobro znao gde Goran drži pare - navode sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

Mada je nesporno da uhapšena braća važe za žestoke momke, te da su hapšeni zbog ozbiljnih kriminalnih radnji, neke stvari njihovo učešće dovode u sumnju.

- Oni su već saslušavani zbog ovog ubistva baš zbog svoje reputacije. Bili su u inostranstvu, na poziv policije su došli, kao i desetine drugih podvrgnuti su poligrafskom testiranju i ništa nije ukazivao na njih sve dok ih Goran nije označio kao saizvršioce - objašnjavaju izvori.