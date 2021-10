'NISAM JA PUCAO, NATERALI SU ME DA IM DOVEDEM BRATA!' Ovako se branio Džonić?! Svu krivicu za zločin SVALIO NA OPASNU BRAĆU

Vi­še jav­no tu­ži­la­štvo u Ni­šu ju­če sa­slu­ša­lo va­tro­ga­sca u pen­zi­ji, kao i dvo­ji­cu nje­go­vih si­no­va, i sve tro­je ih osu­m­nji­čio za te­žak zlo­čin u Mo­ra­v­cu kod Aleksinca. Džonić je imenovao još ljudi kao saučesnike.

Nakon što je u četvrtak uhapšen vatrogasac u penziji Goran Džonić (54) iz Moravca zbog sumnje da je ubio i spalio svog brata od tetke Gorana Ðokića (57) i njegove suprugu Gordanu (56) i ćerku Lidiju (25), juče su, pored Gorana, privedena dvojica njegovih sinova - S. Dž. i M. Dž.

Najnovija nezvanična informacija je da su sinovi privedeni da ne bi uticali na tok istrage, ali i da imaju alibi jer su u noći ubistva obojica bili na radnim mestima - jedan sin je vojnik, a drugi je vatrogasac. Kako su potvrdili iz Višeg javnog tužilaštva u Nišu, nakon jučerašnjeg saslušanja koje je juče trajalo čitavog dana, određen je pritvor i ocu i sinovima.

"Više javno tužilaštvo je nakon saslušanja donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv G. Dž., M. Dž. i S. Dž. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili teško ubistvo. Tužilaštvo je predložilo da im se odredi pritvor kako ne bi uticali na svedoke, ali i zbog visine zaprećene kazne i uznemirenja javnosti", saopštili su juče kasno po podne iz niškog Višeg javnog tužilaštva.

Istražitelje je zbunilo i to što je Goran Džonić na saslušanju kao svoje pomagače označio i braću iz Moravca.

"Jesam učestvovao u zločinu, ali nisam ja pucao. Kriminalci su me naterali da to uradim, morao sam, jer sam im dugovao pare i pretili su mi. Govorili su da će mi pobiti porodicu ako ih ne dovedem do mog brata Gorana, koji je uvek imao novca kod sebe", navodno je u jednom od svojih iskaza rekao Goran Džonić, prenosi "Kurir", i imenovao braću Konstantina i Kostadina M. iz Moravca. Policija je prekjuče uhapsila obojicu i određeno im je zadržavanje do 48 sati.

"Osim Džonićevog iskaza, braću zasad ništa drugo ne dovodi u vezu sa zločinom. Nije isključeno da je Džonić, znajući za opasnu braću, namerno rekao da su mu oni saučesnici, da bi sebi olakšao položaj. Ipak, sve što je rekao biće provereno, a osim njegovog iskaza, prikupljaju se i drugi dokazi, pa će narednih dana biti jasno da li su braća zaista imala ulogu u ubistvu Đokića", objašnjava izvor.

Optužio i sinove

Podsetimo, vlasnik menjačnice iz Aleksinca Goran Ðokić i njegove žena i ćerka ubijeni su u noći između 26. i 27. septembra, a njihova spaljena tela nađena su 2. oktobra u ataru sela Moravac. U četvrtak su lisice stavljene njihovom bliskom rođaku Goranu Džoniću, a na placu njegovog sina Stefana, koji je zaposlen u Vojsci Srbije, nađen je zakopan novac, otet od Ðokića.

Od samog početka je bilo jasno da Goran nije mogao sam da počini trostruko ubistvo, koje je navodno planirano šest meseci. Ono što je istražitelje bunilo jeste to što je Džonić menjao iskaze. Prvo je rekao da on nije ubio Đokiće, pa je posle rekao da ipak jeste, ali da su mu pomagali sinovi, potom je rekao da mu sinovi ipak nisu pomagali... Na pitanje istražitelja da li je kopao u sinovljevom dvorištu, on je rekao: "Možda sam ja kopao, a možda i nisam. Možda je moj sin kopao", objašnjava izvor i dodaje da su istražitelji posle hapšenja najstarijeg Džonića odmah pozvali na saslušanje i njegove sinove.

"Obojica sinova su oženjena. S. radi u vojsci, a M. je vatrogasac, kao i otac. Za M. sve kolege imaju samo reči hvale i neverovatno im je da je on mogao da učestvuje u ovako nečemu. Ipak, istraga će utvrditi šta se zaista dogodilo, kao i da li je otac u sve upleo nedužne sinove da bi sebi smanjio krivicu ili su oni zaista učestvovali u zločinu", kaže izvor.

Pronađen pištolj i deo novca

On podseća da je Goran Džonić, iako vrlo konfuzan i kontradiktoran, navodno juče odlučio da progovori, pa je inspektorima rekao gde je sakrio pištolj iz kog je pucao u rođake, ali i uperio prst u rođene sinove.

"Oružje je nađeno u njegovom stanu u Aleksincu. Pored toga, nađeni su i materijalni dokazi. DNK Džonića, ali i Đokića nađen je na otkopanim novčanicama", objašnjava izvor.

Takođe, istragom je utvrđeno da je najstariji Džonić, iako imućan, nedavno pozajmio 20.000 evra od zelenaša, ali da nije imao da vrati.

"Navodno, još jedan trag koji je istražitelje doveo do njega jeste to što je posle nestanka Đokića vratio ratu od 8.000 evra", objašnjava izvor i nastavlja:

"Znao je da Goran Đokić ima novca u kešu. Upućeni kažu da mu je bilo ispod časti da od brata traži pozajmicu, iako bi mu ovaj dao bez pogovora. Međutim, Goran je navikao da uvek bude prvi, najbolji, da ima sve najbolje", objašnjava izvor šta bi mogao da bude motiv svirepog zločina.