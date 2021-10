'Gde će mu duša, Lidiju je kao malu KLACKAO U KRILU' - Meštani Moravca opisali ŠOK posle Goranovog zločina

Moravčani su ogorčeni činjenicom da je zloupotrebio bratovljevo poverenje.

- Kako je mogao to da učini, pa on je Lidiju, dok je bila detence, klackao u krilu. Kako je imao dušu, samo to ne mogu da shvatim - ovim rečima jedan od meštana Moravca opisuje šok koji vlada već danima u ovom aleksinačkom selu, nakon saznanja da je za brutalno ubistvo Gorana, Gordane i Lidije Đokić osumnjičen Goran Džonić, Đokićev brat od tetke.

Šok i neverica su od sinoć postali još veći, jer je osim Đokića, posle saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Nišu, određen pritvor i njegovim sinovima Stefanu i Milanu, koji se sumnjiče za umešanost u ovo teško krivično delo.

- Gordana, ta divna žena je, dok je u stomaku nosila Lidiju, punih devet meseci ležala u bolnici, nije smela da se pomeri iz kreveta. On je sve to znao, koliko su teško dobili dete i šta su sve prošli. Pa kakav je to čovek - pita se jedan od Moravčana.

No, iako Gorana Džonića uglavnom opisuju kao zajedljivog, svadljivog i podlog čoveka, za njegove sinove meštani nemaju loše reči.

- Ako danas ne zavadi dva kamena, neće da mu bude dobro. Takav je on. Ako si sa njim dobar, biće dobar sa tobom večno. Zato se svi i čude zašto je tako nešto mogao da uradi bratu od tetke Goranu Đokiću sa kojim je dobar ceo život. Jedino je objašnjenje da se pomamio na pare. Ali i to je neobjašnjivo jer je ceo život imao koliko je hteo. Žena mu je izuzetno dobra osoba, i deca. Nadam se da će se pokazati da mladići nemaju veze sa ovim, kaže drugi meštanin Moravca.

Moravčani su ogorčeni posebno činjenicom da je Džonić, kako se sumnja, zloupotrebio bratovljevo poverenje da bi ga namamio u klopku.

- Kako je mogao da se odluči na tako nešto, samo to mi ne ide u glavu. Znači sad, dobri smo, pozoveš me pokvario ti se traktor u polju, ja dođem da ti pomognem i ti me upucaš. Strašno. Uništio je nekoliko porodica, i Đokićevu, i porodice Gordanine braće, i svoju i porodice svoje dece. Ne znam gde će mu duša, pričaju Moravčani.

Mnogi stanovici ovog sela odbijaju razgovor kao neželjenu temu.

- Znam ga odlično i njega i decu, generacija smo. Ja ih znam kao dobre a šta je bilo, ne znam. Svako nosi svoj krst a državni organi neka rade svoj posao, kaže jedan meštanin Moravca.

