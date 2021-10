MALVERZACIJAMA PRISVIOJIO PREKO 400.000 DINARA! Muškarac iz Vršca vlasnicima 56 motornih vozila omogućio registraciju, a novac zadržavao za sebe!

Izvor: Pink.rs, Foto: Foter/U.S. Marshals Service on Foter.com / CC BY | |

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Policijskom stanicom Vršac i Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. U. (1975), zaposlenog u privrednom društvu „Semafor-auto“ iz Vršca, zbog sumnje da je malverzacijama u vezi sa tehničkim pregledima prisvojio 403.200 dinara.

On se tereti da je, od 1. avgusta do 30. septembra ove godine, vlasnicima 56 motornih vozila izdao registracione listove i omogućio registraciju, iako navedena vozila nikada nisu pregledana niti su bila na liniji tehničkog pregleda, dok je od vlasnika tu uslugu naplaćivao 7.200 dinara i novac zadržavao za sebe. M. U. je, kako se sumnja, da bi prikrio izvršenje krivičnog dela stvarao viškove ID brojeva u elektronskom sistemu, na taj način što je, kada bi se neko vozilo pojavilo na registracionoj liniji i zadužilo ID broj, a za njega bila utvrđena tehnička neispravnost i potom bilo vraćeno da se nedostaci otklone, on u sistemu zadržavao te ID brojeve. ID brojeve je potom, kako se sumnja, koristio za sačinjavanje registracionih listova za 56 vozila koja nisu pregledana. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

