NOVI DETALJI: Ukradena sveska ubijenog advokata Ognjanovića sa beleškama o Dijani Hrkalović?!

CRNA LISTA ZA "ŠKALJARCE"

Prema dosadašnjim saznanjima ovog lista, neposredni izvršilac ubistva je bio Darko Elez, glavni pucač "kavačkog klana", koji je advokata likvidirao kada je Dijana Hrkalović povukla policijsku pratnju. Očevidac zločina je bio Mišin sin Petar, koga je ubica nekim čudom poštedeo, mada mu je ovaj video lice.

Kako je Srpskom telegrafu ispričao jedan od operativaca koji rade na rasvetljavanju ovog zločina, Ognjanović je poslednjih meseci pred smrt vrlo pedantno vodio beleške, zapisujući saznanja o ljudima za koje je sumnjao da mu rade o glavi. Svesku je čuvao u sefu u svom stanu.

I Zvicer bio šokiran

Ubistvo Ognjanovića nije se dopalo čak ni vođi "kavčana" Radoju Zviceru. Uprkos tome što je tada imao zaštitu i Milovog režima i kriminalnog dela srpske policije i osećao se sigurnim, ovaj zločin ga je uznemirio. - On je dobro znao šta znači ubistvo advokata, i to veoma poznatog, koji, uz to, zastupa klijente iz suparničkog "škaljarskog klana". Takođe, bilo mu je jasno da će se istraga kad-tad usmeriti ka njemu, a takva vrsta reklame mu u toj situaciji uopšte nije bila potrebna - priča izvor ovog lista.