KLUPKO SE ODMOTAVA! 7 neoborivih dokaza svedoče o Džonićevoj umešanosti u LIKVIDACIJU PORODICE ĐOKIĆ! Evo šta ga je odalo!

Porodica tragično nastradalih Đokića, kao i majka osumnjičenog Gorana Džonića nakon tragedije, ali i hapšenja koja su usledila nakon iste, ne mogu da nađu mir, međutim, postoji sedam jakih dokaza koji upućuju da je Džonić jedan od krucijalnih organizatora kao i ubica koje su likvidirale nesrećnu porodicu.

Naš Goce, dobro dete, jedini sin, postao je ludak pod stare dana, kroz jecaje kaže Mila Džonić, majka Gorana Džonića koji se sumnjiči da je zatro rođake, porodicu Đokić!

- Molim se da Grade, moj muž, i ja umremo jer bi jedino tako našli spas od ovoga što na snađe. Od tuge šta doživesmo, pali smo u krevet. Otkad je Goran priznao one užase, ja vidim trostruko televizor, a muž ne može da dođe sebi. Ne možemo na noge, Grade leži i leleče. Kukamo oboje na sav glas i kukaćemo dok smo živi. Na ulicu ne možemo od sramote, a kamoli crnoj Stojanku pred oči - rekla je za Srpski telegraf majka uhapšenog Gorana Džonića, okrivljenog za ubistvo Gorana, Gordane i Lidije Đokić.

- Smrt bi bila zlatna za nas dvoje, klete roditelje. Naš Goce, dobro dete, jedini sin, postao je ludak pod stare dane, čim je mogao da ubije dete bližeg rođaka, ženu i njega ili da ma pod kakvim okolnostima bude deo te katastrofe. Ne mogu više da gledam vesti i da slušam strahote koje pričaju. Muž i ja ne možemo da shvatimo da je to naš sin i da se o njemu govori.

Mila Džonić kaže da krivicu za ubilačku stranu sina traži i u sebi i u vaspitanju iako je Goran već deda.

- Muž i ja smo penziju stekli mučno radeći u inostranstvu i stvarajući Goranu bolje sutra i napravili smo sve što smo mogli da njemu i njegovoj porodici olakšamo život, a on ovo da napravi. Kako je to moguće. Ne mogu ni svoju ćerku da smirim jer Jasmina ne može da prihvati da je njen brat bio sposoban da postane zločinac i ubica, a opet ona ima svoju decu i može da skrene misli, a ja ne mogu jer me utroba boli zbog Gorana. Kuku, lele i tako zanavek dok dišem - uz vapaje jadikuje Mila.

Ona nam je ispričala da je s porodicom pokušavala da izanalizira sve Goranove poteze u toku priprema ubistva Đokića i nakon njega, ali kaže da nikome ništa nije bilo sumnjivo.

- Pitala sam snajku da li je osetila dim na njegovoj garderobi ili nešto drugo što bi ga povezalo sa.... ali i ona kaže da nije primetila ništa - završava Mila i nastavlja da leleče i za unucima, koji su takođe osumnjičeni za trostruko ubistvo:

- Snajka kuka za svojom decom, a ja za svima. Otišla je da preda molbu da puste Milana i Stefana jer deca imaju alibi da su u noći zločina bili na poslu.

Iskaz Gorana Džonića u kojem je naveo da ga je u trostruko ubistvo umešao Jojke, krupniji od dvojice braće Milošević, koji nose isti nadimak, primoravši ga da ga obavesti kada u selo kod majke dođe Goran Đokić, koji je inače živeo u Aleksincu, gde je držao menjačnicu, da bi ga potom likvidirali s njegovim najmilijima, Đokićeva majka Stojanka je prokomentarisala otresito s gorčinom, koju će verovatno osećati do kraja života.

- Laže pseto, umreće u najgorim mukama - procedila je Stojanka o Džoniću, za kojeg je rekla da je posle zločina sedam dana s njom jeo i pio iako joj je uništio dom.

Mršava starica očiju oteklih od plakanja, osim što ide na groblje sa snajkom Vericom i još jednom rođakom, ne izlazi iz kuće, a njene pratilje je štite od poseta komšija i rodbine jer joj niko ne prija.

Prema navodima Verice, Stojanka ne govori ni o čemu drugom, osim o tragediji koja ih je zadesila, i kaže da nema reči kojim bi objasnila koliko je Đokićevu majku šokirala i sledila vest da je Goran Džonić ubica njene porodice jer zna da je njen sin Džoniću verovao i poveravao mu zadatke poput pranja automobila, u kojem je uvek u gepeku imao sef s novcem.

- Crna Stojanka ne jede i ne pije otkad je saznala da je zverstvo počinio taj nitkov koji nam nije izlazio iz kuće. Ja odem i nabavim šta treba, a Stojanka nema snage ni da živi - rekla je Verica, dok sedokosa žena koja boravi s njom i Stojankom u kući dobacuje:

- Muka nam je više od ljudi. Svi su dosadni. Zločin je izvelo više ljudi, a pored tog monstruma, ne zna se ko je još učestvovao u tome. Stojanka želi da sazna i pogleda u lice sve te zločince i pljune ih iako joj ništa ne može vratiti njenu decu. Ostala je da živi kao list na vetru koji neprestano duva.

Stojanka i u snu doziva svog ubijenog sina, snaju i unuku, a najteže ju je pogodila smrt unuke Lidije, za koju svi imaju samo reči hvale. Nesrećna starica je na sahrani, na kojoj je bio i ubica Džonić, pala na zemlju uz povike da želi da i sama umre tog časa i bude sahranjena uz mezimicu koju su joj zlikovci otrgli iz naručja u cvetu mladosti, tada i ne sluteći da joj je dom uništio neko toliko blizak.

- Ni na Kosovu nisu ovako ubijali, kao što su mog sina, snaju i unuku - rekla je slomljena Stojanka.

Misterija otmice, a potom i ubistva tročlane porodice Đokić iz Aleksinca i dalje traje. Iako je uhapšeno pet osoba koje se povezuju sa ovim zločinom i traga se za još jednim muškarcem, Despotom P. kog je, takođe, sa ubistvom povezao Goran Džonić na saslušanju, mozaik zločina još nije u potpunosti sklopljen. Zabunu u ceo slučaj već danima unosi sam osumnjičeni koji je na saslušanju za zločin optužio Kostantina i Kostadina Miloševića, u Aleksincu poznatije kao braća Jojkić. Iako je na saslušanju rekao da su ga oni iskoristili da nesvesno namami svog brata Gorana u atar sela Moravac da bi "im pomogao da obave nešto sa njim", ono što je do sada poznato je da svi pronađeni dokazi sa zločinom povezuju samo Gorana Džonića.

NOVAC I DNK

Džonićev DNK pronađen je na novcu koji je pronađen zakopan u dvorištu njegovog sina, vojnika, Stefana Džonića, na granici sela Moravac i Tešice. Na ovoj lokaciji pronađeno je 43.000 evra (u raznim valutama), od čega je deo pronađen zakopan u plitkoj rupi u dvorištu, a deo u kući, sakriven u usisivaču. Na novčanicama je pronađen Džonićev DNK. On je, međutim, na saslušanju pokušao da opravda ovaj dokaz, tvrdio je da su ga nakon ubistva Đokića, braća Jojkić naterala da dodirne novac, kako bi na njemu ostao njegov DNK trag.

- Ćelavi Jojke je seo pored mene i izvadio novac, a kese bacio napred bratu. Novac je bio u duplim kesama, a deo novca je dao i meni. Upakovane štosove ćelavi je davao meni, a ja, kako mi je naredio, njegovom bratu na mestu suvozača. Hteo je da moji tragovi ostanu na novcu. Platnenu torbu nije istresao, već je izvadio novčanice. Na dnu je bio pištolj na burence i ispod je bila jedna koverta sa oznakom vestern juniona - ispričao je Džonić.

PIŠTOLJ

Policija je nakon hapšenja Džonića pronašla i pištolj iz kog je porodica Đokić ubijena. U pitanju je pištolj Gorana Džonića za koji je na saslušanju sam rekao da ga je kobne noći imao sa sobom. Međutim, on je tvrdio da su mu baš Jojkići tražili da ga ponese kada su išli da se nađu sa Đokićima, koje je on namamio na sastanak, ali je tvrdio da nije znao za šta će mu oružje?! On tvrdi da je video i čuo kada je jedan od Jojkića ubio njegovog brata, snajku i bratanicu, a da mu je nakon zločina Jojkić vratio pištolj!

On je nameravao da baci u vodu pištolj koji mu je Jojke vratio posle ubistva, ali da mu je on naredio da ga vrati na mesto gde je bio i ranije.

- Jojke je otvorio vrata Đokićevih kola i seo na zadnje sedište. Imao je u ruci pištolj i naredio je i meni da uđem u auto. Seo sam pored Jojketa iza Gorana. On je bio u sredini, a iza suvozača Gordana. Jojke je uperio pištolj u Gorana, Gordana je počela da vrišti. Jojke joj je rekao: "Smiri se ili ću ti prosuti mozak", a Goranu: "Vozi pravo prema njivama". Posle nekoliko metara hoda čuo sam pucanj i okrenuo sam se. Video sam Goranovu glavu na staklu. Shvatio sam da je ubijen. Želeo sam da pobegnem , ali mi noge nisu dale. Čuo sam još tri pucnja i seo u crvena kola pozadi. Na mestu suvozača je bio drugi Jojke, prepoznao sam ga jer liči na brata - ispričao je na saslušanju Goran Džonić.

Džonićev DNK pronađen je na oružju, koje je pronađeno u njegovom domu! U pitanju je pištolj za koji nije imao dozvolu.

NIŠKI BALISTIČARI ZATVORILI KRUG ZLOČINA ANALIZA PROJEKTILA I ČAURA SA MESTA ZLOČINA POKAZALA DA JE IZ PRONAĐENOG PIŠTOLJA LIKVIDIRANA PORODICA ĐOKIĆPRIGUŠIVAČ

Još jedan veoma važan trag koji sa zločinom direktno uvezuje Gorana Džonića je prigušivač na pištolju koji je korišćen tokom likvidacije porodice Đokić. Kako smo ekskluzivno saznali ovaj prigušivač napravio je jedan majstor po Džonićevoj porudžbini! Majstor se policiji sam prijavio kada je video vest da je Džonić uhapšen i rekao je da mu je Goran napravu tražio pre nekih mesec i po dana, ali da mu je rekao da je u pitanju deo za poljoprivrednu mašinu, dao mu nacrt i objasnio mu kako naprava treba da izgleda. Majstor je policiji ispričao da nije znao da je napravio prigušivač sve dok Džonić nije uhapšen, a on na internetu tražio da vidi šta je to što je za njega napravio!

ŽUTI SKUTER

Policija je tokom istrage utvrdila da je Džonić kobne večeri, kada je porodica Đokić presretnuta dok se vraćala iz Moravca ka Aleksincu, bratu Goranu rekao da mu se skuter pokvario i da mu treba pomoć. Ne sluteći da upada pravo u zamku Goran je krenuo ka svom bratu. Upravo taj žuti skuter pronađen je kod Džonića.

SNIMLJEN SA KOFOM GORIVA

Kako "Blic" saznaje, na dan kada je ubijena porodica Đokić Goran Džonić je snimljen kako na lokalnoj pumpi u kantu sipa veću količinu goriva i odnosi je. Ovo možda ne bi bilo ništa neobično da Đokići iste večeri nisu ubijeni, a njihova tela i automobil potom zapaljeni!

NA SAHRANI RIDAO, KOD KUĆE SE PONAŠAO NORMALNO

Goran Džonić dobro je znao da će policija prisustvovati sahrani ubijene porodice, s obzirom da je to bilo najavljeno u medijima i da su svi podaci iz istrage ukazivali na to da je ubica ili učesnik u zločinu neko ko je iz Moravca ili okoline. Džonić je došao na sahranu Đokića, ali se, iako je jedan od najbližih članova porodice, držao u zadnjim redovima, sklanjao se iza popova. Svedoci su rekli da je ridao, plakao, "čupao svoju kosu" i uporno glasno ponavljao: "Ko je mogao ovo da uradi?!" S druge strane, pak, tokom ispitivanja, policija je saznala da se Džonić za svo to vreme kod svoje kuće ponašao potpuno drugačije - bio je smiren, o Đokićima nije puno pričao, niti plakao i patio kada je otkriveno da su brutalno ubijeni.

MENJANJE ISKAZA

Da je Džonić na neki način defitivno povezan sa zločinom, policajcima je bilo jasno i kada su ga ispitivali a on je više puta menjao iskaze. Kako saznajemo, Goran je više puta menjao svoj iskaz i svoje ponašanje.

U prvom trenutku, kada je u dvorištu Stefana Džonića, na pitanje da li su njegovi sinovi sposobni da počine taj zločin Džonić je "ladno" rekao da "možda i jesu". I policajci su tada ostali šokirani da je Džonić ladno sa zločinom povezao svoje rođene sinove.

Njegovi sinovi, jedan vatrogasac, a drugi vojnik, imaju alibije za kobnu noć kada je porodica Đokić namamljena i ubijena. Alibije, za sada imaju i braća Jojkić, koje Džonić optužuje za izvršenje zločina.

