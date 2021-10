OVO GA JE SKUPO KOŠTALO! Evo kako je policija došla do NEOBORIVOG DOKAZA koji upućuje na to da je Džonić umešan u SVIREPO UBISTVO ĐOKIĆA!

Džonićeve izjave tipa "možda jesam, možda nisam" slobode su koštale i njegovu dvojicu sinova.

Kako saznajemo, eksplicitnim neistinama ili dvosmislenim odgovorima, na sve moguće načine pokušavao je da istragu navede na pogrešan trag. Jedna od njegovih najdrastičnijih laži bila je da je novac, koji je pronađen u cevi od usisivača zakopan na imanju njegovog sina Stefana u Moravcu možda njegov.

- Ono što on nije znao je da je prilikom pakovanja novca propustio da baci priznanicu o pozajmici na ime Gorana Đokića. Ovaj dokument je neoboriv dokaz da se radi o parama koje su nakon ubistva čitave porodice, ukradene iz Goranovog vozila - objašnjava naš sagovornik.

Kako saznajemo, Džonićeve izjave tipa "možda jesam, možda nisam" slobode su koštale i njegovu dvojicu sinova.

- Kada mu je predočeno da su na novcu i kesama u kojem su se novčanice nalazile, pronađeni njegovi biološki tragovi, Džonić koji je vrlo inteligentna osoba, kazao je da su to možda tragovi njegovih sinova. Mada se zbog te njegove izjave u medijima tvrdi da ih je optužio da bi sebe spasao, to nije tačno. On je na taj način hteo da stvori zabunu, odnosno, da diskredituje biološke tragove jer je znao da je među srodnicima DNK slična - objašnjava naš izvor.

Ističe da je Džonić pratio medije, te da je svoju odbranu gradio i na njihovim izveštajima.

- Nema nijednog dokaza da je navodni crveni auto, koji on opisuje da je korišćen u zločinu, odnosno da su u njemu bili i njegovi navodni saučesnici, zaista bio na licu mesta. Crveni auto, koji nije identifikovan, jeste primećen u Moravcu, ali danima pre ubistva i bio je obuhvaćen istragom kao i sve drugo što je indiciralo da može da rasvetli zločin. On je to iskoristio da bi potkrepio svoju odbranu da su zločin izvršila brača K.M. i K.M. te da im je pomogao njihov prijatelj D.P. koji je navodno upravljao tim crvenim vozilom - nastavlja naš sagovornik.

Kako saznajemo, policija i tužilaštvo raspolažu kompletnim dokazima o Džonićevoj krivici, počev od bioloških tragova koji se broje desetinama, do video zapisa kojim je rekonstruisano njegovo kretanje tokom pripreme i izvršenja zločina. Kamere u centru Tešice registrovale su njegov prolazak dan pre ubistva na žutom skuteru kojim je otišao do mesta gde je pronađeno spaljeno vozilo Đokića. Tamo ga je ostavio, pozvao prijatelja da ga odveze do Moravca, a video nadzor je zabeležio da se nakon ubistva, vozilom Đokića ponovo provezao kroz Tešicu, zapalio ga, a onda se skuterom vratio u Moravac.

Komentarišući to što se i pored obilja ovih dokaza, radi na verziji da je imao saučesnike, naš izvor navodi da operativni rad podrazumeva da se ispitaju sve osobe koje okrivljeni navede, koliko god njegove tvrdnje bile i sumnjive.

- Ne sme se ništa prepustiti slučaju, niti apriori odbaciti. Međutim, za njegove navode moraju da budu pronađeni dokazi. Za sada nije nađen nijedan, ali se na proveri njegovih optužbi i dalje radi - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Autor: