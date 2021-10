KARAN ZA PINK RAZREŠIO MISTERIJU!? Daske kojima su prekrivena tela nastradalih Đokića, Džonić je najverovatnije koristio KADA JE PECAO! Postavlja se pitanje ODAKLE ONE TU?! (VIDEO)

Goran Džonić je označio braću K. i K. M., koji su u Moravcu poznati kao braća "Jojke", kao organizatore i neposredne izvršioce ubistva porodice Đokić. Braća, međutim, imaju alibi za noć ubistva, ali su na poligrafu "pali" na pitanja koja se odnose na oružje kojim je izvršen zločin. Takođe, na ostalim dokazima koji su pronađeni, njihova DNK nije pronađena, već isključivo Džonićeva.

Potpukovnik kontra-obaveštajne službe u penziji Ljuban Karan objašnjava da braća Konstantin i Kostadin Milošević jesu i ranije imali veze sa kriminalom, kao niz krivičnih dela, te je iz tog razloga Džonić njih osudio kako bi zavarao svoj trag. Karan dodaje da od svih dokaza koji postoje, a koji su pritom i jaki i čvrsti, ipak vode prema Džoniću.

- Vratio je novac dan posle ubistva, naručio je prigušivač, imamo čvrste DNK dokaze na pištolju koji je sakrio, DNK na novcu, nađen je i taj novac, i ono što je interesantno, DNK je nađen na daskama kojima su pokriveni leševi. Ja ne znam, ali kao neko ko je živeo na selu, znam da se daske nikada ne bacaju za otpad. One se ostavljaju... Odakle daske na mestu izvršenja slučaja? - rekao je Karan, pa dao objašnjenje:

- On je pecaroš, i oni nekada izbacuju platformu od dasaka u reku. To treba da se ispita. Ne može daska da se prenese na skuteru... Na to niko nije obratio posebnu pažnju - rekao je Karan.

Ovaj slučaj je po meni rešen, samo je pitanje ko su preostali saučesnici - naveo je Karan.

Advokat Svetozar Vujačić ističe da je mentalni sklop Gorana Džonića svakako interesantna tema i da se na tome treba raditi.

- Sećate se onog slučaja iz Mirijeva, kada je čovek ubio drugog, i stavio ga u zamrzivač. On je posle toga, legao i spavao. To je prva osobina tih psihopata, oni legnu, najedu se, odu na ćevape... - rekao je Vujačić.

Ima neko ko recimo peva pred 500 ljudi, kao kada je kod kuće, a ima neko kada bi ga stavili da peva, on bi se onesvestio od treme. Zato ne treba verovati toliko u poligraf. Braća Milošević su odmah došli iz Nemačke, da su oni učestvovali u zločinu, da li bi se odmah vratili u Srbiju? Izvršioci, saučesnici i ostali bi podelili novac, zar ne? Novac je odmah nađen - kaže Vujačić.

Iz centra za bezbednost i istrage DBA Ratomir Antonović navodi da je poligraf mašina koja može da pogreši, ali kao ono što je relevantno jeste jasna situacija da su utvrđeni DNK i biološki tragovi na mestu izvršenja.

- Braća Milošević su, po mom mišljenju uključeni u tu priču da bi se istraga usmerila na pogrešnu stranu - istakao je Antonović.

Kako je Antonović dodao, poligraf takođe može da usmeri na istragu, a često se može desiti da "zakaže" kada neko ima urođene bolesti.

