Na dan nestanka Gorana, Gordane i Lidije Đokić u nedelju 26. septembra, osumnjičeni za njihovo brutalno ubistvo, Goran Džonić iz Moravca, bio je u Tešici kod mosta na Južnoj Moravi gde je oko 16 časova pozvao jednog mladića da dođe i doveze ga do sela jer je skuter navodno "ostavio kod majstora", piše "Blic".

Kako se sumnja, upravo tada Džonić je dvotočkaša sakrio u šiblju gde je kasnije, nakon brutalnog ubistva, zapaljen automobil Đokića, a on motorom pobegao s mesta zločina.

Proverom je utvrđeno da je Džonićev motor kod majstora bio još u avgustu, pa se sumnja da je Džonić upravo tog dana došao u Tešicu da bi skuter sakrio na mestu gde je nekoliko časova kasnije u toku noći, nakon otmice i ubistva Đokića, zapaljen njihov crni "pasat".

Džonić je tog 26. septembra pozvao poznanika da dođe po njega kod mosta u Tešici, koji je svega dva kilometra udaljen od stare separacije šljunka na kojoj je 2. oktobra, pronađen zapaljen "pasat" Đokića, a to više nego osnovano nameće sumnju da je toga dana na tom mestu bio radi planiranja zločina. Kada je klupko monstruozlnog ubistva počelo da se raspliće Džonić je uhvažen u novoj laži.

- U nedelju 26. septembra Džonić je pozvao jednog momka iz Moravca da dođe po njega da ga preveze do Tešice. Rekao mu je da mu je svoj žuti skuter, po kome ga znaju u selu, ostavio kod majstora i da nema kako da se vrati do Moravca. Taj njegov poznanik je došao po njega u Tešicu, zatekao ga kod mosta na Južnoj Moravi i povezao ga. Međutim, kada je komplikovano klupko zločina počelo da se raspliće posle Džonićevog hapšenja, proverom je utvrđeno je da je Džonić motor kod majstora vozio još u avgustu i da tog dana uopšte nije bio kod majstora. Budući da se mesto na kojem ga je poznanik pokupio nalazi veoma blizu lokacije na kojoj je zapaljen „pasat“ i da se do tog mesta, zemljanim putem, idući uz reku, može lako doći do mesta gde je kasnije pronađen zapaljen Đokićev pasat, jasno je zbog čega je on bio tada na tom mestu - kaže izvor "Blica".

Đokićev automobil je iste noći oko dva časa posle ponoći snimljen u Tešici, kada ga je, kako se sumnja Džonić, nakon ubistva Gorana, Gordane i Lidije, dovezao do lokacije gde će ga zapaliti, a jedna od kamera snimila je dva časa kasnije njegov žuti skuter kako se vraća prema Moravcu. Džonićev skuter je, nakon hapšenja, pronađen kod njega kući, pa ga je policija zaplenila.

Džonić je pokušao u odbrani da prebaci odgovornost na braću iz Moravca A. M. i K. M. poznate pod nadimkom Jojke, od kojih je jednog od njih označio kao direktnog izvršioca zločina, međutim sve je više dokaza koji ukazuju na to da je osumnjičeni Džonić jedini počinilac monstruoznog ubistva.

U pritvoru se trenutno nalaze i njegova dva sina, vatrogasac Milan i pripadnik vojske Stefan Džonić, iako su, kako je utvrđeno, oni na dan ubistva porodice Đokić bili na svojim radnim mestima – u vatrogasnoj jedinici i u kopnenoj zoni bezbednosti. Njima je, pak, pritvor određen kako bi se proverillo da li su na neki način bili upoznati sa očevim namerama ili su kasnije znali šta je uradio.

Džonićevi sinovi su prošli poligrafsko testiranje, ali se vrše i sve druge provere. Raspisana je i poternica za jednim meštaninom Moravca, D. P, koga je takođe Džonić imenovao kao pomagača braća Jojkić, a koji se nalazi u inostranstvu zbog posla, mada osim izjave osumnjičenog nema drugih dokaza da ima veze sa ubistvom.

Policija i dalje intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti nezapamćenog zločina i provere svih činjenica.

Džonićev DNK pronađen je na novcu i vreći koja je pronađena zakopana u voćnjaku iza kuće njegovog sina u Moravcu, uz koren stabla šljive. U njegovom stanu u Aleksincu pronađen i je pištolj za koji je, kako je „Blic“ ekskluzivno objavio, balističkim veštačenjem potvrđeno da je iz njega počinjeno ubistvo.

Na dan nestanka Đokića, 26. septembra, Džonić je snimljen kako na pumpi u Žitkovcu sipa gorivo u kantu. Istog dana je bio u Tešici, blizu mesta gde je kasnije, 2. oktobra, nađen zapaljen "pasat" Đokića. Tela Đokića pronađena su zapaljena 2. oktobra u ataru Moravca, 10 kilometara od mesta spaljivanja vozila, na mestu zvanom "Dudine bare".

