OTAC DEČAKA (3) KOJI JE UPAO U SEPTIČKU JAMU: 'Hvala komšiji Vidoju što mi je spasao sina!'

Vidoje Nenadić, hrabri komšija iz Dobanovaca, juče je spasao mališana (3) koji je upao u septičku jamu i počeo da se davi.

Nesreća se dogodila oko podneva, dok se dečak sa bratom igrao u dvorištu i propao kroz pokrivenu jamu. Nenadić, koji je bio u bašti, pritrčao je, izvukao i reanimirao dete.

Otac dečaka, Ignac Sabo, kaže da je u trenutku nesreće bio na poslu, u lokalnoj klanici, a da je komšiji Vidoju beskrajno zahvalan.

- Dete se igralo napolju, a septička jama je nažalost bila otvorena - ispričao je potreseni otac:

- Supruga je bila kod kuće, ali nije videla kada je sin upao, zvao ju je komšija. Okrenula me je na telefon i plakala i vrištala, nisam znao šta se dešava. Kolege su me dovezle, pa sam tu zatekao i lekare. Samo da mi je sin dobro, on nam je srednje dete. Hvala komšiji što mi je spasao sina.

Autor: