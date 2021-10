NA PORTALU PORESKE UPRAVE PODNOSIO LAŽNE PRIJAVE! Uhapšen muškarac zbog zloupotrebe položaja, protivpravno prisvojio skoro 3 miliona dinara!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su N. R. (1994), odgovorno lice privrednog društva za „R-CONSULTING“ d. o. o. Niš i odgovorno lice udruženja „Unija pravnika niškog Pravnog fakulteta“, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti i krivično delo pranje novca.

On se tereti da je na portalu Poreske uprave elektronski podnosio poreske prijave, u kojima je lažno prikazao da novi radnici rade i u preduzeću i u udruženju u kojima je on radio, a koji su zapravo bili zaposleni kod drugih poslodavaca. N. R. je potom, kako se sumnja, na ime novozaposlenih radnika uzimao novac iz budžeta Republike Srbije, namenjen za ublažavanje ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom korona virusa i na taj način protivpravno prisvojio 2.796.471 dinara, dok je za isti iznos oštetio i državni budžet. On se tereti da je taj novac za koji je znao da potiče iz kriminalne delatnosti dalje koristio. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: M.Mijatović