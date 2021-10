MUŠKARAC UHVAĆEN SA SNAJPEROM U RUČNOM PRTLJAGU! Na Niškom aerodromu pronađena termovizijska kamera i uređaj za osmatranje! Uhapšeni rekao da je LOVAC!

Carinski službenici su 27. oktobra 2021. godine na aerodromu „Konstantin Veliki“ u Nišu, u saradnji sa policijom, otkrili snajper, digitalni uređaj za osmatranje i termovizijsku kameru, koje je jedan putnik spakovao u prtljag.

Interesantno je da je 47-godišnji srpski državljanin doputovao iz Dortmunda, gde je pre ukrcavanja na let, sa pomenutom opremom u torbama morao da prođe sve aerodromske, policijske i carinske kontrole. Pomenuti putnik je zaustavljen u zelenom kontrolnom prolazu, namenjenom onima koji nemaju ništa za prijavljivanje i tom prilikom je na uobičajeno pitanje carinika rekao da sem ličnog prtljaga nema ništa što bi trebalo prijaviti. Detaljnim pregledom, ispod ličnih stvari, pronađeno je nekoliko kutija u kojima se nalazio nov snajper „Noblex Rifle Scope 3-18X56 NZ6“, digitalni uređaj za osmatranje „Forward FN455“ sa pripadajućom opremom i termovizijska kamera „Pulsar XQ38“, čija je ukupna vrednost, na osnovu pronađenih računa, procenjena na oko 4.000 evra. Nakon otkrivanja pomenute neprijavljene robe, koja je uz to i na režimu dozvola, putnik je rekao da je lovac i da nije znao da je trebalo da je prijavi. Protiv njega je pokrenut prekršajni postupak pred nadležnim sudom do kada će sporna roba biti zadržana. Podsećamo da su domaći državljani u obavezi da prilikom ulaska u našu zemlju prijave svu robu kupljenu u inostranstvu, čija vrednost premašuje 100 evra, a kada je reč o opremi i delovima lovačkog, sportskog ili vojnog naoružanja, neophodno je da se uz robu prilože i dozvole nadležnih ministarstava.

