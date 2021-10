Advokat oštećenih u slučaju protiv Mike Aleksića RAZOTRIO PLANOVE ODBRANE: Imaju kartu kojom mogu da OBORE POSTUPAK (VIDEO)

Advokat Jugoslav Tintor, koji zastupa oštećene strane u postupku protiv beogradskog profesora glume Miroslava Mike Aleksića

Kaže da je bio zatečen kvalifikacijom odbrane da pobeđuju.

- Nije baš uobičajeno da neko dolazi na početak suđenja i unapred najavljuje pobedu. To jeste stvar pristupa, ali nije realno da to neko očekuje na samom početku, iz spisa to ne proizilazi - smatra Tintor.

Objasnio je i zašto je suđenje juče prekinuto.

- Ja sam sudiji Zoranu Božoviću ukazao da iz spisa proizilazi da je odlučivao o produženju pritvora okrivljenom Aleksiću. Prema stavu Vrhovnog kasacionog suda, ako si odlučivao o produženju pritvora okrivljenom, ne možeš da mu sudiš jer si se već određivao u pogledu njegove krivice. Reagovao sam na vreme da zaštitim pravilnost i zakonitost postupka i ukazao sudiji da treba da se samoizuzme - objasnio je Tintor.

Prema njegovim rečima, to procesno nije u redu i prirodno bi bilo da se sudija samoizuzme i da sudi neko ko nije bilo involviran u slučaj.

- Neobično je da odbrana koja bi to trebalo da istakne, to nije učinila i obećala je da to nikada neće isticati. Ja na "majke mi" ne mogu da verujem. On na samom startu ima jedan okidač, kartu na samom startu da šta god se u postupku desilo da ga anulira, resetuje i vrati na početak - naveo je Tintor.

On je istakao da je u tom smislu odluka sudije Božovića da pošto-poto sudi taj slučaj je u mnogome kontroverza jer ne vidim motiv bilo koga da baš želi da sudi taj predmet.

Tintor je naveo da on nema pravo da traži izuzeće, te da je tužilac podržao njegov stav i naveo da to treba razmotriti.

- Odbrana neće da traži izuzeće, oni čuvaju štih kartu da mogu da obore postupak. Meni nije normalno da se u postupak kreće sa znanjem da to sve može biti kompromitovano - istakao je Tintor.

Kako je istakao, predlaganje 60 svedoka je jedan vid zloupotrebe procesnih prava, ali koji je dopušten.

- Mogu da predlože i 100 svedoka. Na sudu je da odluči šta je bitno, a šta ne - zaključio je Tintor.