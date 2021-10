NE MOGU DA VERUJU DA IM JE SMESTIO ROĐENI OTAC: Braća Džonić očajna!

Stefan i Milan, kojima je određen pritvor zbog smrti porodice Đokić, žale se cimerima i tvrde da nemaju veze sa zločinom. prenose domaći mediji.

Pored Gorana Džonića (54), vatrogasca u penziji iz Moravca, glavnoosumnjičenog za ubistvo brata od tetke Gorana Đokića (57), snaje Gordane (56) i bratanice Lidije (25), u pritvoru se već sedam dana nalaze i njegovi sinovi, Stefan i Milan, protiv kojih je Više javno tužilaštvu u Nišu pokrenulo istragu zbog sumnje da su počinili teško ubistvo.

Izvor Kurira upoznat sa slučajem kaže da su braća Džonić nakon hapšenja u potpunom šoku i neverici.

Različite ćelije

Oni su u pritvoru u različitim ćelijama, posećuje ih advokat, koga su dobili po službenoj dužnosti. Obojica tvrde da nemaju veze s trostrukim ubistvom i za svoj trenutni položaj krive oca - priča izvor Kurira.

On dodaje da se Milan i Stefan Džonić žale svojim cimerima da ih je u sve uvalio rođeni otac.

Momci su u čudu. Kažu da ne mogu da veruju da ih je namestio rođeni otac. Oni veruju da će uskoro biti pušteni i uveravaju sve oko sebe da im je pritvor određen isključivo na osnovu iskaza njihovog oca, koji je ukazao na njih kao moguće saučesnike - objašnjava sagovornik.

Izvor podseća i da su braća na saslušanju u tužilaštvu, koje je obavljeno u subotu, tvrdila da nemaju nikakve veze sa smrću svojih rođaka, kao i da nisu znala da je njihov otac umešan u masakr.

- Stefan, koji je zaposlen u Vojsci Srbije, rekao je da je u noći ubistva, 27. septembra, bio na poslu u bazi u Medveđi i da za to ima i svedoke, a da je 10 dana pre zločina proveo u Nišu na lekarskim pregledima, jer je planirao da ide u mirovnu misiju u Liban. Navodno, on je rekao i da je njegov tata imao ključ od njegove kuće i da zna da je on otključavao molerima - podseća sagovornik i dodaje da iz Stefanovog iskaza proizilazi da on uopšte nije bio u Moravcu kada su Đokići ubijeni.