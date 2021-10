MISTERIOZNA NAPRAVA U VOZILU GRADONAČELNIKA ZAJEČARA: Oglasio se Ničić nakon što su mu noćas zapalili automobil! (UZNEMIRUJUĆE)

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić otkrio je nakon noćašnjeg incidenta da je u njegovom vozilu nađena sumnjiva naprava, ali da će se više o tome znati nakon detaljnijih analiza.

Automobil je počeo da gori oko 1.30 noćas. Vatrogasci su brzo stigli i zaustavili veću tragediju. Forenzičari su pregledali vozilo i našli su napravu sa baterijama unutra. Ne plašim se, ali u politiku su ušli neki bolesni ljudi.

Tako je za medije svoju priču započeo gradonačelnik Zaječara Boško Ničić, kome je noćas zapaljen automobil ispred zgrade u kojoj živi s porodicom, a kako je istakao, više o tom incidentu znaće se posle detaljnijih analiza.

Inače, samo brzom reakcijom vatrogasaca vozilo nije eksplodirao - vatra nije došla do rezervoara za gorivo. U tom slučaju stihija bi se sigurno proširila i na zgradu. Na pitanje ko može da stoji iza napada, Ničić priznaje da i ne sluti.

- Supruga je čula kad je puklo staklo i kad se upalio alarm. Odmah sam izašao na terasu i kad sam video dim, pozvao sam vatrogasce i policiju. Zaista su stigli za tri, četiri minuta. Auto je goreo, ali nije eksplodirao, vatrogasci su došli na vreme, vatra nije došla do rezervoara. Forenzičari su bili, oterali su auto u hangar gde će biti detaljno ispitan. Unutra su našli neku napravu sa baterijama i pitali su nas da li smo to imali u kolima, rekli smo da nismo. Sve je ugljenisano - ispričao je Ničić, a zatim dodao:

- Na banderi i zgradi u kojoj živim postoje kamere, verujem da će nadležni moći da iskoriste te snimke. Nije me strah. Ovo rade samo kukavice. Ovde u Zaječaru su u politiku ušli ljudi koji imaju neku bolest, huškaju, svaki dan drže konferencije na kojima lažu o meni i evo to je dovelo do ovoga.

Ničić je na svom Fejsbuk profilu saopštio da je automobil marke audi A5 njegove supruge, koji on koristi, zapaljen ispred ulaza u zgradu u kojoj žive. To se dogodilo oko 1.30 nocas.

- Jadno, bedno i nadasve neljudski čin vredan prezira i gađenja. Jedini strah mi je bio da eventualna eksplozija auta ne ugrozi stanare zgrade u kojoj živimo, ali na sreću, najviše zahvaljujuci ljudima iz PU Zaječar i vatrogascima, to je izbegnuto - naveo je Ničić.

Kako je poručio, život teče dalje i spaljeni sunđeri i limovi nisu stvar koja će ga posle tridesetak godina borbe za lepšu i bogatiju Srbiju i Zaječar, zaustaviti i uplašiti.