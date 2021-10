O ovom slučaju, ali i ostalim problemima koji se tiču pedofila, govorio je Igor Jurić, ispred fondacije "Tijana Jurić".

- Zadovoljan sam pravosnažnom presudom, i to je pokazatelj, kako će se ophoditi prema ljudima koji se budu ponašali na način sličan njegovom - naveo je Juerić.

Kako je Jurić dodao, pravna mogućnost postoji, samo ukoliko se pronađe neki dokazni materijal, a za to su, kako je istakao, mali izgledi.

Jurić je dodao da je sve predugo trajalo i da je ovaj slučaj, kako za porodicu, tako i za državu bilo agonija.

ZLOČIN MALČANSKOG BERBERINA

Jovanović je devojčicu koja je tada imala 12 godina oteo 20. decembra 2019. godine u Brzom Brodu presrevši je na putu do škole a potom je, pretnjama da će joj ubiti roditelje, držao u strahu punih 10 dana. „Malčanski berberin“ je devojčicu pozvao je da uđe u „punto“ koji je pre toga ukrao predstavivši se kao "Bojan iz Niša, novi električar u njenoj školi". Kada je shvatila da ne idu prema školi, rekao joj je da je oteta "jer je njen otac ukrao dijamant od neke babe iz Niške Banje" i da će "morati da bude sa njim dok ga on ne vrati". Tada joj je prvi put zapretio da će joj ubiti roditelje ako ga ne bude slušala. Kada je devojčicu odveo do prve kolibe u kojoj ju je krio i zlostavljao, ona je pokušala da pobegne. Međutim, kako se navodi u optužnici, Malčanski berberin ju je tada udario u glavu i odsekao joj pramen kose. Do 29. decembra na različitim lokacijama na teritoriji Niša, Svrljiga i Knjaževca, do kojih su dolazili pešice, zlostavljao je, tukao i pretio devojčici da će joj ubiti roditelje. Ne bi li je uplašio i odvratio od toga da traži pomoć govorio joj je da su ljudi, koje su sretali usput, zli. Više puta joj je šišao kosu, a dok ju je skrivao u Orešcu devojčica je pokušala da se odbrani tako što je ciglom nasrnula na njega, međutim on ju je u tome sprečio. Veštačenjem je nesumnjivo utvrđeno da je Jovanović bio uračunljiv kada je činio krivična dela, što su pred sudom potvrdili psiholog i psihijatar koji su bili deo tima veštaka.