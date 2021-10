'UDARAO ME RUKAMA I NOGAMA PO CELOM TELU!' Proširena istraga protiv Snajpera, devojku KRVNIČKI MALTRETIRAO MESECIMA?

Istraga protiv Slobodana Milutinovića zvanog Snajper proširena je na osnovu novog iskaza Novosađanke U. J. zbog koje se Milutinović već nalazi u pritvoru, saznaje "Blic".

Kako saznajemo, U.J. je danas u novosadskom Višem javnom tužilaštvu iznela nove optužbe protiv Milutinovića, te je svedočila o novoj otmici koja se prema njenim navodima dogodila u julu ove godine.

Ona je ranije u policiji otkrila da ju je Slobodan Milutinović u julu ove godine odvezao van grada i tamo je prebio pa mu je zbog toga, između ostalog, i produžen pritvor a sada je i zvanično dala iskaz u tužilaštvu tim povodom.

- Molila sam ga da me vrati kući, ali to nije želeo. Udarao me je i rukama i nogama po celom telu. U jednom trenutku uspela sam da mu pobegnem i vratim se kući. Roditeljima ništa nisam smela da kažem jer sam se plašila za njihov život. Slobodan mi je pretio... Sve me je bolelo od batina. Morala sam modrice da saniram i prikrijem da roditelji ne bi primetili. Sada sam smogla snage da o svemu pričam i dokažem da sam dva puta trpela zlostavljanje od strane Slobodana Milutinovića – ispričala je U. J. nadležnima o navodnom maltretiranju od strane osumnjičenog te je protiv njega podneta još jedna krivična prijava koji ih u svom dosijeu ima već 15.

Podsetimo, 19. septembra ove godine Slobodan Milutinović, inače bivši partner U.J., ponovo ju je oteo I zlostavljao u iznajmljenom stanu. Tada je pozvala sestru, a ona policiju. Pre mesec dana Milutinović je uhapšen i nalazi se u pritvoru a od tada je U. J. smogla snage da o svemu svedoči i dokaže zlostavljanje koje je trpela u dva navrata.

Prema našim informacijama, Slobodan Milutinović Snajper koji je osumnjičen za otmicu sugrađanke U. J. u ponedeljak je ponovo priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu. Istraga, koja se vodi protiv njega povodom ovog slučaja, navodno, proširena je i na prethodni period, jer je i pre bio nasilan prema devojci.

- Milutinović je ovog puta izneo svoju odbranu. On se na prethodnom saslušanju branio ćutanjem - kaže naš izvor blizak istrazi.

U dosadašnjoj istrazi, u tužilaštvu su pre desetak dana kao svedoci saslušane majka i rođena sestra U. J. Pored njih, o onome što se dešavalo 19. septembra uveče, svedočila su i četvorica policajaca koja su došli po pozivu i koji su uhapsili Milutinovića pod sumnjom da je oteo U. J.

Kako "Blic" saznaje, Novosađanka je dobila status posebno osetljivog svedoka u postupku protiv Milutinovića.

Sumnja se da je iz pritvora naručio paljenje automobila bivše devojke i njenog oca

- Bila sam sa momkom u Sremskoj Kamenici kada sam dobila šest poruka od sestre. Prva je glasila: Kod Slobodana sam. U drugoj mi je poslala lokaciju. U trećoj rekla: "Drži me zaključanu". Zatim, "tuče me", "muči me" i "dođite što pre". Odmah sam pozvala sestru, ali telefon nije bio dostupan. Pa njenu drugaricu, ali ni ona se nije javila. Tada sam shvatila da nije šala i da je mojoj sestri potrebna pomoć. Odmah sam pozvala majku i rekla da zove policiju. Kada sam ja stigla ispred stana policija je već bila sa našom majkom. Dok sam prilazila stanu na balkonu sam videla sestru U. J. Po njoj se videlo da nije dobro... Dok je silazila, rekla mi je da ju je tukao. Usna joj je bila otečena - ovako je, kako "Blic" nezvanično saznaje, svedočila L. J., rođena sestra U. J.

Nakon nje pred tužiocem govorila je i J. J. majka U. J.

- Ćerka me je pozvala na mobilni i ispričala sve što joj je U. J. poslala. Rekla i je da se ne javlja i da pozovem policiju što sam odmah i uradila. Sa njima sam bila na vezi dok sam se vozila ka stanu. Kada su izveli moju ćerku videla sam da je dobila batine, ali mi je i jedan od policajaca rekao da je mučena. O svemu šta se dogodilo ispričala mi je kada je došla kući - ispričala je J. J., majka Snajperove žrtve U. J.

Prema nezvaničnim saznanjima, dvadesetrogodišnjakinja i Milutinović su navodno bili u emotivnoj vezi, ali kada je odlučila da prekinu nastali su problemi. On, navodno, nije mogao da se pomiriti sa raskidom, pa ju je te večeri pozvao da razgovaraju, posle čega je odveo u iznajmljen stan i tamo držao i maltretirao.

Autor: