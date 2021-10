NAJNOVIJA SAZNANJA: Džonićev DNK nije pronađen na pištolju kojim su ubijeni Đokići!

Na pištolju marke "bereta" Gorana Džonića kojim je 27. septembra ubijeno troje članova porodice Đokić, Goran (57), Gordana (56) i Lidija (26), nisu pronađeni tragovi njegovog DNK.

Međutim, to je dokaz koji ga još više tereti nego da je na oružju nađen njegov biološki trag.

Pištolj kojim je počinjen zločin pronađen je u porodičnoj kući Džonićeve supruge Suzane u Aleksincu ali tek nakon što je osumjičeni za teško ubistvo pristao policiji da kaže gde se nalazi oružje.

- Porodična kuća supruge Džonića koja se nalazi u Aleksincu pretresena je u sklopu istrage nestanka i ubistva Đokića, nakon hapšenja njegovog brata od tetke Džonića, ali u njoj ništa nije nađeno. Nakon što je u voćnjaku Džonićevog sina Stefana koji je u to vreme poslom bio van sela, pronađeno 43.000 evra koji su bili zakopani ispod jedne šljive, pritisnut dokazima, jer je na parama i vreći nađen njegov DNK, u jednom trenutku, Džonić je odlučio da policiji prizna gde se nalazi pištolj kojim su ubijeni Đokići. On je objasnio da je pištolj ubacio u ventilacioni otvor kuće, i da se nalazi na mestu do koga je nemoguće regularno prići, pa je izvučen jakim magnetom. Međutim, DNK analiza je pokazala da na pištolju nema Džonićeve DNK iako bi, po njegovoj odbrani morala tu da bude - kaže izvor.

Naime, kada je pristao da kaže gde je pištolj, Džonić je istovremeno policiji ispričao i priču da su ga braća K.M. i A.M. iz Moravca koji pripadaju kriminalnom miljeu i poznati su pod nadimkom “Jojke”, navodno primorala ucenom da im pomogne da zaustavi Đokićev auto kobne noći te da je jedan od Jojki ubio porodicu Đokić iz njegove “berete” koju su zatražili da ponese te večeri!?

- Po Đokićevim rečima, Jojka koji je ubio Đokiće mu je nakon toga dao njegov pištolj natrag i rekao mu da ga vrati “tamo odakle ga je uzeo”, pa je Džonić, po svojoj izjavi, navodno tako i učinio i odneo ga u kuću u Aleksincu, gde ga je ubacio u ventilacioni otvor. Međutim, budući da Džonić tvrdi da su kobne večeri navodno svi imali rukavice osim njega na pištolju je morao da ostane Džonićev DNK ali njegovog DNK na oružju nema. To znači da je pištolj je dobro očišćen pre nego što je ubačen u ventilacioni otvor odnosno da se Džonić vrlo pažljivo potrudio da sa njega ukloni sve svoje tragove, što je u suprotnosti sa njegovom odbranom. Zašto je uklanjao tragove sa pištolja ako nije kriv - navodi izvor.

Sumnja se da je Džonić, u pokušaju da umanji svoju odgovornost u teškom zločinu, rekao policiji gde je pištolj kako bi uz njega provukao i odbranu da su Đokiće navodno ubili braća Jojke koji su ga primorali da pomogne da zaustavi njihov auto, a koja za sada nema nikakvo utemeljenje u dokazima.

Podsetimo, Đokići su nestali u noći između 26. i 27. septembra kada su iz Moravca krenuli ka stanu u Aleksincu. Džonić je uhapšen 21. oktobra i osumnjičen za teško ubistvo.