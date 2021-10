POBIO ĐOKIĆE PA OTIŠAO NA PECANJE: Džonićev prijatelj otkrio kako se ponašao posle zločina! Ovaj detalj je MONSTRUOZAN!

Goran Džonić (59), osumnjičen za trostruko ubistvo svog brata od tetke Gorana (57), Gordane (56) i Lidije (26) Đokić, dan nakon ubistva pozvao je svog dugogodišnjeg prijatelja da idu na pecanje, saznaje „Blic“.

Kako “Blic” saznaje, on je saslušan u sklopu istrage i rekao je da se Džonić ponašao toga dana najnormalnije i da ništa nije mogao da zaključi po njegovom ponašanju. Posebno je monstruozna informacija da je osumnjičeni bio na pecanju u blizini mesta gde je likvidarao tročlanu porodicu i potom zapalio njihova tela.

- Često smo išli na pecanje. Uvek smo se dogovarali dan ranije. Tako je bilo i sada. Pozvao me je na mobini telefon i zajedno smo otišli. Na pecanju smo pričali o uobičajenim životnim temama. Nista, ali zaista ništa nisam primetio. Kada su mi rekli da je osumnjičen za zločin svog brata i njegove porodice ostao sam u šoku, ispričao je Džonićev prijatelj.

Koliko je hladnokrvan osumnjičeni za teško ubistvo, možda baš i najbolje oslikava ovaj podatak da je dan nakon monstruoznog ubistva Đokića on išao na pecanje i da je bio sasvim smiren. Sumnja se da je na ovaj način, on želeo da iz „prve ruke“ prati stanje na terenu i potragu za Đokićima, koji su se u tom trenutku još uvek vodili kao nestali.

Ono što do sada pokazuje istraga jeste da je Džonić dugo vodio dvostruki život i da je mesecima do detalja pripremao zločin. Zanimljivo je i to da je Goran Đokić, njemu i najviše verovao od svih rođaka. Međutim, on je i nakon ubistva Đokić je nastavio da vodi dvostruki život, nadajući se da će ostati neotkriven. Po rečima Đokićeve majke Stojanke, nakon što su nađena tela njenog sina, snaje i unuke, on je dolazio je svakog dana kod njih u kuću i sa njima jeo i pio. Prisustvovao je i opelu u porodičnoj kući.

Đokića u Moravcu, kao i samoj sahrani, iako je vešto gledao da izbegne da bude snimljen od strane brojnih novinarskih ekipa koje su bile prisutne tog dana. Čupao je kosu, plakao i kleo ubicu, pitajući se: „Ko je mogao da počini ovakav zločin?“

Nakon Džonića uhapšena su i dvojica njegovih sinova Milan, koji je vatrogasac, i Stefan koji je pripadnik Vojske Srbije, iako su kobne večeri bili na svojim radnim mestima. U vezu sa zločinom doveo ih je sam Džonić koji je na pitanje policije da li su njegovi sinovi sposobni da urade tako nešto odgovorio: „moćda i jesu“. Posle je promenio iskaz, rekavši da oni nemaju nikakve veze sa zločinom već da su ga ucenili i primorali braća K.M. i A.M. iz Moravca, koji pripadaju kriminalnom miljeu.

On je jednog od braće označio kao direktnog izvršioca, drugog kao pomagača a njihovog prijatelja D.P. iz susednog sela koji živi u inostranstvu, kao saučesnika, iako do sada svi utvrđeni materijalni dokazi, sa zločinom povezuju jedino Džonića. Kako je „Blic“ pisao, svi dokazi pronađeni do sada povezuju direktno sa zločinom jedino Džonića. Njegov DNK nađen je na novcu i vreći koja je pronađena zakopana u voćnjaku iza kuće njegovog sina u Moravcu, u korenu stabla šljive