DŽONIĆU UZOR BIO BELIVUK? Divio se njegovim zločinima i pričao da mu ne mogu ništa!

Goran Džonić (59), osumnjičeni za trostruko ubistvo rođaka Gorana (57), Gordane (56) i njihove ćerke Lidije Đokić (25), bio je opsednut zločinima kriminalne grupe Veljka Belivuka (36), zvanog Velja Nevolja, tvrde njegove komšije iz sela Moravac pokraj Aleksinca.

Kako meštani sela pričaju, Džonić je po hapšenju Belivuka, Marka Miljkovića i njihove ekipe pokazao veliko interesovanje za taj slučaj i konstantno je pratio novinske izveštaje usput ih komentarišući.

- Stalno je komentarisao ubistva koja su počinili. Pratio je svaki slučaj, iznosio svoje mišljenje. Tada mi to nije delovalo čudno jer su svi pričali o tome. Međutim, ono što mi je u jednom trenutku skrenulo pažnju je to da nije osuđivao Belivuka i njegove ljude, kao su što svi radili. Čak je pričao da Belivuku ne mogu ništa, što se srećom pokazalo kao neistinito. Sve to mi je bilo čudno za jednog čoveka poput Gorana, koji je čitavog života nosio uniformu - kaže jedan od Džonićevih komšija, piše "Alo".

Prema njegovim rečima, svi u mestu su se zgražavali nad zločinima ovog klana, ali ne i Džonić, koji je pričao da za tako nešto treba imati hrabrost i mozga?

- Nije se grozio, on je bio fasciniran tim zločinima. Činilo se da im se divi, pogotovo kada se povela priča o načinu na koji su se Belivuk i njegovi kriminalci rešavali tela. Sada verujem da je tada i skovao plan da se spaljivanjem reši tela Đokića. Ne bi me iznenadilo i da je Đokiće rešio da ubije pod utiskom Belivukovih zločina, možda čak i da nadmaši Velju Nevolju i njegove koljače - priča sagovornik.

Podsetimo, policija je Gorana Džonića uhapsila gotovo mesec dana nakon ubistva tročlane porodice Đokić. On je, kako smo već pisali, više puta poligrafski testiran.